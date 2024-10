Las producciones latinoamericanas siguen demostrando el poder y alcance que pueden generar mediante sus propuestas fusionadas con el talento de su elenco, muestra de esto es la nueva serie de comedia que lleva por nombre ‘Y llegaron de noche’.

La producción de ViX está inspirada en hechos reales, ya que cuenta la historia del detrás de cámaras de un grupo de latinos que creó la mejor película de Drácula.

El elenco de la serie atravesará por una serie de dificultades, tomando en cuenta que utilizaban el mismo equipo para producir una película en español, usando un escenario, vestuario y un guion igual. Trabajando desde el anochecer hasta el amanecer crearon, contra todo pronóstico, una versión superior a la protagonizada por Bela Lugosi.

‘Y llegaron de noche’ es una de las producciones más esperadas de la plataforma de ViX, tomando en cuenta el regreso de Eugenio Derbez a la comedia en español en compañía de un elenco integrado por diversas personalidades que sin duda hacen más enriquecedor el proyecto, entre ellos Federico Espejo, quien compartió con Publimetro su experiencia dentro del proyecto.

“Me siento muy emocionado, muy ansioso, muy afortunado por ser parte. Creo que está padre también contar historias reales, enriquecer a la gente que ve este tipo de producciones y contar lo que realmente pasaba en 1930, que se grababan dos películas en simultáneo, está padre que la gente conozca ese tipo de historias, obviamente llevado a la comedia”, dijo.

Fede Espejo celebra la representación latina en ‘Y llegaron de noche’ (Foto: Especial)

Federico Espejo interpreta al personaje de Alfredo Biraben y Harker, quien es un pésimo actor que viene del cine mudo y que no ha logrado adaptarse nunca al cine sonoro; como parte de las características, el actor argentino compartió el proceso que tuvo para construir su personaje de la mano de Eugenio Derbez.

“Fue algo místico, fue algo increíble. Me encantó, me dio mucha libertad que no había experimentado. El primer día yo estaba con mis anotaciones para empezar a construir el personaje junto con Eugenio, porque también es muy difícil hacer a un actor malo, es muy difícil actuar mal y que se perciba así, entonces tratamos de encontrarle una manera de hablar distinta”, comentó.

Esta imagen proporcionada por ViX muestra a Eugenio Derbez en el personaje de Carlos Villarías en el set de "Y llegaron de noche". (Vix vía AP) AP (AP)

Los personajes son en parte uno de los elementos más importantes de la serie, tomando en cuenta la temática, por lo cual Federico Espejo compartió su experiencia con el resto del elenco, incluido Eugenio Derbez, ya que fue una de las piezas claves en el proyecto.

“Fueron muy acogedores con nosotros, una persona muy humilde y muy bondadoso, lo que pasa en un plan de llamado por lo general cada talento tiene un número y obviamente ese número va en relación su participación y lo que se me hizo muy bonito de este proyecto es que no había números y es todo un mensaje también a nivel grupo de que todos somos iguales y creo que ese fue el lema de esta serie”, añadió.

‘Y llegaron de noche’, (PABLO IGNACIO OSORIO TORRES/Foto: VIX)

Además de la comedia que está presente, la historia intenta reflejar el trabajo de los latinos en diversos aspectos, ya que aunque cuenten con menos recursos logran un mejor producto, por lo cual el actor argentino puntualizó, “Va a marcar la diferencia porque es un proyecto super ambicioso, es una comedia muy real, muy verdadera. Creo que como latinos tenemos que unirnos para competir y demostar que somos talentosos, entonces creo que este tipo de proyectos van a hacer mucho énfasis en ese tipo de mensajes”.