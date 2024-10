Eugenio Derbez le echa la culpa a Victoria Ruffo de que su hijo tenga vicios actualmente

El actor y comediante confesó cómo fue el encuentro con su ex

Eugenio Derbez concedió una entrevista hace días, dónde “acusó” a su expareja Victoria Ruffo de haberle inculcado a su hijo a fumar y tomar, y cree que si hubiera formado parte de su crianza, no tendría esos “vicios”.

El comediante y la actriz tuvieron a José Eduardo Derbez en 1992 y dos años después se separaron, no obstante, la separación no ocurrió en buenos términos, así que se atacaban públicamente.

Una de las acusaciones más fuertes que le hizo Victoria Ruffo a Eugenio Derbez fue el haber preparado una boda falsa y hacerle creer que estaban casados legalmente, no fue hasta que se separaron que se enteró de todo ello. Por su parte, el actor y productor afirmó que ella le prohibió ver y convivir con su hijo.

Eugenio Derbez asegura que si hubiera formado parte de la vida de José Eduardo, no tendría vicios

Eugenio Derbez estuvo en el programa de Gustavo Adolfo Infante, “El minuto que cambió mi vida”, y lamentó no haber sido parte de la infancia de su hijo José Eduardo Derbez.

“Me perdí toda la vida de mi hijo. Me perdí su infancia, me perdí verlo crecer. Me hubiera encantado guiarlo por otro camino”, dijo el actor.

Y agregó que como José Eduardo Derbez creció viendo a su mamá, Victoria Ruffo, fumando y tomando alcohol, lo normalizó y adquirió esos vicios: “Yo sé que fuma porque vio a su mamá fumar toda la vida. Sé que toma porque vio a su mamá tomar también”.

“Me hubiera gustado que viera más de mi ejemplo. Ahora que veo que tiene mucho de mi sentido del humor, pienso en qué habría sido de José Eduardo si hubiera crecido conmigo”, sentenció Eugenio Derbez.

Estás declaraciones hicieron que el público se enfureciera con él, pues consideran que como padre ausente no tiene derecho en cuestionar la crianza que le ofreció su ex, Victoria Ruffo, a su hijo. Además, se sabe que tampoco estuvo presente en la vida de sus otros hijos.