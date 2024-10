Luis Ángel Robelo confesó cómo vivió el homicidio de su familia

Luis Ángel Robelo, un conocido influencer, ha compartido la dolorosa experiencia que vivió tras el homicidio de su familia en un ataque armado.

En una reciente entrevista, Robelo relató cómo esos momentos traumáticos han marcado su vida y su duelo tras la pérdida de sus seres queridos.

Durante la entrevista, recordó cómo se enteró del ataque que les costó la vida a varios miembros de su familia. Aquel día, mientras se encontraba en su casa, escuchó los gritos de su madre pidiendo auxilio, lo que lo llevó a una profunda desesperación.

Un ataque devastador

El ataque ocurrió hace unos meses y, aunque Robelo había mencionado la tragedia en sus redes sociales, fue en este podcast donde reveló detalles desgarradores.

Luis relató que su madre suplicaba a los agresores que no lastimaran a sus hijos. “Recuerdo que ella gritaba: ‘por la virgen de San Juan, no maten a mis hijos, por favor’”, comentó entre lágrimas. Esta escena quedó grabada en su memoria, y la impotencia de no poder ayudarla lo ha perseguido desde entonces.

La tristeza de perder a su madre, a quien consideraba su mayor apoyo y amor incondicional, ha sido un golpe devastador para el joven.

Describió su dolor y el vacío que ha dejado en su vida, reconociendo que nunca podrá superar completamente esta tragedia. “Mi madre era todo para mí. No puedo aceptar que ya no esté”, confesó Robelo.

En medio de este dolor, Luis busca respuestas sobre lo sucedido. Desea comprender el motivo detrás de tan cruel acto, ya que siente que solo así podría encontrar algo de paz. “Lo único que pido es saber por qué pasó esto. Si entiendo lo que sucedió, quizás pueda vivir un poco más tranquilo”, expresó.

A pesar de la tristeza, muchos mencionan que Robelo ha demostrado una gran valentía al compartir su historia, esperando que su testimonio ayude a otros a enfrentar situaciones similares.