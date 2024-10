Paola Durante les hace desplante a periodistas a salir de Televisa, los acusa de meterla en problemas

Hace un par de días, Paola Durante arremetió contra los periodistas al salir de Televisa, ya que los culpa de haber distorsionado sus palabras para hacerla quedar mal y armar escándalo.

Todo empezó por las primeras declaraciones que compartió al acabar “La Casa de los Famosos México 2″, donde expresó su descontento de que no la incluyeran en la gira de medios que estaba teniendo el team mar.

“Ellos son team Mar, yo soy team Mar porque estuve ahí durmiendo, pero no me considero team Mar porque no me toman en cuenta en nada... Ojalá mi team me tome en cuenta, la verdad es que me gustaría hacer cosas con ellos”, fue lo que declaró Paola Durante en ese momento.

¿Paola Durante se metió en problemas con Televisa?

Las declaraciones de Paola Durante sobre sentirse desplazada en las actividades correspondientes al team mar tras acabar “La Casa de los Famosos México 2″, parece ser que no fueron del agrado de la producción o de algunos ejecutivos de Televisa.

Recientemente, al dejar las instalaciones de la televisora de San Ángel, no quiso detenerse a hablar un rato con los reporteros, porque les culpa de lo que le pasó.

“Lo único que les puedo decir es que yo no hablé mal de Mar. Los medios están tirándome con Mar y no se vale. Estoy muy enojada con los medios. Siempre he sido buena onda con ustedes”, le recriminó Paola Durante a la prensa.

Tomando en cuenta que fue lo único que dijo y ver que estaba molesta al salir de Televisa, era de suponer que lo que había dicho la había metido en algunos problemas, aunque de momento no ha aclarado nada.