Los fans de Paulina Mercado le envían buenas vibras tras su operación

Paulina Mercado, la reconocida presentadora del programa ‘Sale el Sol’, ha compartido recientemente su experiencia tras someterse a una cirugía de emergencia para extirpar un tumor. La conductora ha agradecido el apoyo recibido durante su recuperación y ha expresado su gratitud hacia el equipo médico que la asistió.

“Les cuento que la operación fue todo un éxito, me fue increíble, el tumor estaba un poco grandecito, pero ¿qué creen? Lo quitaron absolutamente todo porque estaba encapsulado, así que ya no tengo nada en el cuerpo, absolutamente nada. Afortunadamente no pasó a la tiroides, no pasó a los ganglios, no pasó a la tráquea, fue súper a tiempo. Nada más me quitaron, entiendo que está la tiroides y cuatro paratiroides, que son cuatro glandulitas, me quitaron solamente una…”, informó.

La cirugía, que fue un éxito, ha sido un momento significativo en su vida, marcando un punto de inflexión en su salud y bienestar. Afortunadamente, el tumor fue extirpado completamente, y no se extendió a áreas circundantes, lo que indica un pronóstico positivo para su recuperación completa.

Los fans le enviaron buenas vibras en redes sociales

“Súper queridísima paw paw! Qué bueno que mi padre Dios te cuido y así será siempre! Te queremos súper paw paw”.

“Que bendición!! Que te recuperes al 💯 muy pronto. Sigue vibrando alto como siempre lo haces”.

“¡Qué excelente noticia! Tu luz brilla mucho y somos afortunados de verla. Enhorabuena!”, son los mensajes de algunos de sus seguidores.

“Estar atentos a su cuerpo”

Paulina ha enfatizado la importancia de la prevención y la atención a los signos del cuerpo, instando a sus seguidores a estar atentos a cualquier cambio o síntoma. Su actitud positiva y su disposición a compartir su historia han sido fuente de inspiración para muchos, demostrando que la fortaleza y la esperanza pueden prevalecer incluso en los momentos más desafiantes.