Adrián Marcelo no suelta a Arath de la Torre: prepara video revelando sus más oscuros secretos

Adrián Marcelo demostró su poco aprecio por Arath de la Torre durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos México’, pues constantemente arremetía en su contra. La situación no habría cambiado mucho ahora que están fuera del reality, pues se rumora que el regiomontano está preparando un video en el que expondrá todos los secretos del conductor de ‘Hoy’.

El habitante de LCDLFM que vivió los encontronazos más fuertes durante los posicionamientos del reality fue Adrián Marcelo, pues tanto Gala Montes como Arath de la Torre lanzaron fuertes declaraciones hacia el miembro de Team Tierra. Por su lado, el exconductor de Multimedios respondió con amenazas y sentenció que sacaría al actor en una camilla de hospital.

Cabe destacar que en una ocasión el youtuber realizó comentarios que le detonaron una crisis de ansiedad a Arath, por lo que incluso solicitó abandonar el reality. Sin embargo, pasó poco tiempo para que el regiomontano renunciara al reconocimiento de los 4 millones de pesos.

Adrián Marcelo aún no deja en paz a Arath de la Torre

La cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’ reveló el próximo proyecto de Adrián Marcelo: “Aseguran que Adrián Marcelo tiene preparado un video de Youtube que busca desprestigiar a Arath de la Torre y exponer sus secretos. ¿De verdad será capaz de caer más bajo y sacar dicho video?”

“¡Ya supéralo Adrián Marcelo! En un país tan machista y misógino no te faltará público que vaya a tus eventos y vea tus videos. A nivel nacional tu éxito será limitado, la gran mayoría no te quiere”, agregó.

Internautas no pudieron evitar comentar su opinión al respecto: “Necesita facturar, porque aunque aumentó sus followers, no es gente que consuma su contenido”, “Arath es lo mejor que le pasó a Adrián Marcelo, es su nuevo crush porque no pudo con él”, “Impresionante la envidia que le tiene a Arath”, “Hay personas a las que les lastima la luz de los demás, ese es Adrián Marcelo” y “Sí le dolió y le afectó que lo hayan sacado de la casa”.