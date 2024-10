Marcela Mistral se va contra Marie Claire Harp y la venezolana no tardó en responderle

Marcela Mistral estuvo de invitada en el podcast “Ponchendy”, donde aprovechó la oportunidad para arremeter contra Marie Claire Harp por lo que pasó con su marido en “La Casa de los Famosos México”.

La conductora venezolana habló del conflicto que tuvo con Poncho de Nigris en “Pinky Promise” y afirmó que todo estaba bien entre ellos, a pesar del malentendido que tuvieron, pero más adelante admitió que sí le parecía un hombre guapo.

A Marcela Mistral no le agradó nada lo que dijo Marie Claire Harp, así que, en el podcast de su esposo, intentó hacerla quedar como mentirosa, asegurando que nunca la llamó como dijo e insinuó que quería algo con su marido.

Marie Claire Harp le aclara a Marcela Mistral: “Yo no quiero nada con tu marido”

Durante un live, Marie Claire Harp empezó a ser cuestionada por los usuarios por las recientes declaraciones de Marcela Mistral, después de días de lanzarle indirectas.

“Lo de su marido ya eso pasó. La veo diciendo en el pódcast que deja como con la duda. ¿Qué estás queriendo decir, que me vi con tu marido con otras intenciones? Jamás eso fue por teléfono”, declaró la conductora.

Y agregó: “Yo no he visto a ese señor a solas, ni lo veré jamás porque es tu marido. Son una familia feliz; cuando hablen de sus problemas personales, no me metan a mí”.

Marie Claire Harp reitera que fue su expareja quien contactó con Poncho de Nigris para que hablaran y se arreglaran, y eso fue todo. Después se escribieron por Instagram, pero nunca tuvo segundas intenciones, más que llevarse bien con un compañero de trabajo.

“Yo no tenía una relación de amistad con él (con De Nigris) ni la voy a tener, pero los problemas de usted y de su inseguridad y de su vaina, usted organíceselo en su casa”, sentenció la conductora venezolana, quien además mencionó que ella nunca se metería con un hombre que tiene una familia.