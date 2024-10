Mía Rubín revela si Andrea Legarreta estará en ‘La Casa de los Famosos 3’

‘La Casa de los Famosos México’ es uno de los reality show más importantes de ViX, por lo que, a pesar de que apenas ha finalizado, ya los usuarios se mantienen en expectativa de quienes eran los participantes de la próxima temporada, teniendo como ganadora de la primera edición a Wendy Guevara y en la segunda temporada a Mario Bezares.

Ante este gran éxito los fanáticos del programa se encuentran ansiosos de saber si existirá una posible tercera temporada, surgiendo de manera inmediata en redes sociales los posibles concursantes de la misma.

Entre los nombres que han comenzado a resonar se encuentra el de Andrea Legarreta, la reconocida conductora del programa ‘Hoy’, por tal motivo su hija Mía Rubín, no dudo en responder ante esta incógnita.

¿Qué dijo Mía Rubín sobre la posible participación de su Andrea Legarreta en ‘La Casa de los Famosos México’?

Adicional a compartir detalles sobre su carrera, durante un encuentro de medios que fue retomado por el canal de YouTube ‘Que buen chisme’, Mía Rubín reveló que también planea adentrarse en el mundo de la moda, indicando que desde hace mucho tiempo la han reconocido como la hija de Andrea Legarreta o Erik Rubín, así que esto la ha impulsado a crear su propio camino.

“Vamos en el caminito de ir creciendo y que la gente me vaya conociendo, no nada más por mi música también estoy entrando al mundo de la moda (...) Ya me vieron ‘ser hija de’ y ahorita estoy encontrando mi propio camino, obviamente siempre siendo ‘hija de’, pero pues ya saliendo un poquito de ese molde”, dijo

Asimismo, ante el creciente interés por parte de público de ver a Andrea Legarreta en ‘La Casa de los Famosos’, a la joven se le cuestionó sobre la posible participación de su madre en el Reality show para el próximo año, siendo muy directa al momento de desmentir los rumores

“Se destapó una supuesta lista de los próximos integrantes de La Casa de los Famosos y tu mamá la encabeza. ¿Crees que podría participar?”, cuestionó el reportero.

Mientras que Mía respondió: “No hay manera de que mi mamá entre a La Casa de los Famosos, no le gustan los realities y valora mucho su privacidad”.

Dejando en claro de esta manera que no existe ninguna posibilidad de que su madre pueda formar parte de los concursantes de ‘La Casa de los Famosos México 3′.