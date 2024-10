Yeri Mua criticó fuertemente a las nuevas generaciones de tiktokers por esta razón

Yeri Mua, la popular creadora de contenido conocida como la Bratz Jarocha, ha generado polémica en las redes sociales al lanzar una crítica contundente hacia la nueva generación de tiktokers.

Durante una transmisión en vivo, Mua no se contuvo al calificar a muchos de estos influencers como “vividores”, acusándolos de aprovecharse de la plataforma para ganar dinero sin ofrecer valor a sus seguidores.

La intérprete de “Chupón” se mostró particularmente frustrada por la cultura de las donaciones en TikTok. En su discurso, enfatizó que su propio éxito no se basa en pedir dinero a su audiencia.

Críticas a la ética

De hecho, reveló que desactivó la opción de recibir donaciones durante sus transmisiones, afirmando que no desea que sus seguidores la mantengan económicamente. “No me gustaba que mis fans me dieran dinero, ni quería ser una vividora. No necesito que me mantengan”, expresó con firmeza.

Mua hizo un llamado a los usuarios de TikTok para que reconsideren a quiénes eligen apoyar financieramente, advirtiendo sobre el riesgo de alimentar a aquellos que, según ella, solo buscan hacer transmisiones en vivo y maltratar a sus seguidores. “

Dejen de mantener a gente pendeja, que hay un montón de huevones que ya no quieren trabajar”, agregó, enfatizando su descontento con la actitud de ciertos creadores.

Tras sus declaraciones, muchos internautas comenzaron a etiquetar a varios creadores de contenido que podrían ser objeto de sus críticas, incluyendo a figuras como Melissa Navarro, Odalys Velasco y Roxy.

Estas influencers han sido señaladas por solicitar donaciones durante sus transmisiones. A pesar de la controversia, Yeri Mua se defendió, aclarando que no mencionó nombres específicos, pero reafirmó su postura sin arrepentimientos.

“Pa’ que no se me ofendan, porque vi que todo el mundo se ofendió, pero también es que fueron a ponerle nombres a mis palabras, y yo jamás mencioné a nadie”, concluyó Yeri