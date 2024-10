Lele Pons: ¿De cuánto es el patrimonio de la influencer venezolana?

Lele Pons se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del entretenimiento en 2024, combinando su exitosa carrera en redes sociales, música y televisión.

Con un patrimonio estimado en 8 millones de dólares, Pons construyó una marca que abarca la influencia digital, la actuación y el emprendimiento.

La carrera de Lele Pons despegó inicialmente en la plataforma Vine, donde se convirtió en un fenómeno por sus videos cómicos. Su popularidad la llevó a YouTube, donde continuó creando contenido que le permitió acumular millones de suscriptores y visualizaciones. Esta transición fue clave en su carrera, estableciéndola como una de las influencers más influyentes en el mundo digital.

Faceta musical

Además de su éxito en las redes sociales, Pons ha incursionado en la música. Desde su debut con la canción “Dicen” en 2018, ha lanzado varios sencillos que han resonado en la industria musical, como “Celoso” y “Se Te Nota”.

Esto no se limita a la música; también ha participado en películas, ha sido presentadora en programas de televisión como “La Voz” en México y ha competido en reality shows como “The Masked Singer” y “Dancing with the Stars”.

Entres sus empredimientos tambien se puede ver una línea de joyería y la coautoría de un libro titulado Surviving High School. Su colaboración con marcas reconocidas, como su papel como embajadora de CoverGirl y su participación en pasarelas de moda para Dolce & Gabbana, han contribuido significativamente a su fortuna.

Recientemente, Pons estuvo en el centro de la controversia tras recibir críticas del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien la acusó de interferir en la política de Venezuela desde Miami.

En respuesta, Pons utilizó su plataforma para expresar su apoyo al pueblo venezolano, mostrando su compromiso social más allá del entretenimiento.

Según muchos fanáticos, Pons ha sabido diversificar su carrera y maximizar sus ingresos, estableciéndose como una figura influyente en el mundo del entretenimiento y la moda.