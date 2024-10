Omar Chaparro está por llegar a las salas de cine con su viaje más desafiante en el cine

Omar Chaparro no sabe si sentirse nervioso, emocionado o preocupado ante el estreno de Un viaje al corazón (The wingwalker) en las salas de cine en México. Lo más complicado para el actor al interpretar papeles dramáticos no es ir en contra de los haters que atacan todo lo que hace, sino derribar sus propio miedos.

Con el estreno en puerta, la nueva película protagonizada por Omar Chaparro, muestra un drama inspirado en hechos reales. La cinta, dirigida por Alonso Álvarez Barreda, narra la historia de Julián, un padre viudo deportado de Estados Unidos a México, que se ve obligado a planear un desesperado regreso para salvar la vida de su hija, quien necesita un trasplante de corazón.

Omar Chaparro comparte Un viaje al corazón (Foto: Cortesía)

Este proyecto marca un giro en la carrera del actor, quien ha destacado en comedias, llevándolo ahora a un papel más dramático y profundo, enfrentándose a retos tanto físicos como emocionales.

“Me dejó la posibilidad de conocerme más como ser humano, desafiar a mi propio ego y ente. También, tocar y conocer cosas de muy adentro y pode sacarlas; explorar, el dasafiarme físicamente e incluso el subir de peso. Me dejó muchas enseñanzas, fue un proceso difícil y duro tanto mental como físico. Me quedó con la satisfacción de haberme desafiado y con el orgullo de hacer una gran película”, adelantó Omar Chaparro en entrevista con Publimetro.

Omar Chaparro comparte Un viaje al corazón (Foto: Cortesía)

Sin expectativas por las reacciones del público ante el personaje de Julián señaló, “ojalá no esté listo el público para verme”, dijo entre risas. “No me gusta anticiparme, ya estuve ahí donde estaba visualizando la expectativa. A mi esposa le a mucha risa, porque han pasado muchas películas y yo le decía: ‘Agarrate con esta’, luego no pasaba nada. He aprendido a ser más feliz con más calma, ahorita estoy listo para este estreno. Es un película hermosa y ya no depende de mi cómo le va ir , ojalá le vaya bien”.

<i>“Esta película está inspirada en hechos reales. El personaje que van a ver en la película, interpretado divinamente por Max Arciniega (coescritor de la historia), Rambo, ese personaje existe y está en la cárcel donde estuvo Alonso. Él lo conoció y cuando se contaban historias, muchas de éstas se convirtieron en lo que es Un viaje al corazón”</i> — Omar Chaparro

Esta es la ópera prima del realizador Alonso Álvarez-Barreda, quien ha trabajado en Estados Unidos dirigiendo una docena de episodios de televisión para series como The Mosquito Coast y The Lincoln Lawyer.

“Es la primera película que hago, no sé cómo va a reaccionar la gente, no tengo ni idea, es nuevo para mí. La primera vez que me senté a verla solo en mi casa le puse play, lloré muchas veces en la película, porque sentí que había algo especial”, dijo el director, escritor y productor del filme.

Por último, Omar Chaparro confesó que es raro verse llorar, tanto en la vida real como en la ficción.

“Yo como actor no me memorizó los diálogos, prefiero integrarlos. He visto algunas veces la película, la última vez que la vi fue en el Festival de Chicago y lloré por dos razones: porque es muy raro verme llorando, y al mismo tiempo, saber que no era yo. Es algo como que tiene un especiE de magneto el verme llorar que me hace llorar, es raro. También lloré por la reacción de la gente, eso un parámetro”, concluyó.

¿Cuándo se estrena Un viaje al corazón?

10 de octubre en las salas de cine en México. Duración: 117 minutos.

en las salas de cine en México. Duración: 117 minutos. Elenco. Omar Chaparro, Will Rothhaar, César Ramos, Mercedes Hernández, Héctor Jiménez y London Garza.

Historia. Omar Chaparro en la cinta interpreta al trabajador de un aeropuerto en Estados Unidos, quien es deportado a México al descubrirse que tiene una identidad falsa, con el problema de que su hija será sometida a un trasplante de corazón unos días después.