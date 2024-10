Dulce María festeja 20 años de Rebelde con una carta a Roberta: “se cierra un ciclo”

El pasado 4 de octubre marcó el 20 aniversario desde el estreno del primer episodio de Rebelde, la telenovela juvenil mexicana que conquistó a toda una generación. Con personajes entrañables como Mia, Roberta, Miguel, Diego, Lupita y Giovani, la serie no solo fue un éxito en pantalla, sino que también dio origen a RBD, el grupo musical que se convirtió en un fenómeno mundial a inicios de los 2000′s.

Dulce María celebra los 20 años de Rebelde con una emotiva carta a Roberta (Foto: Cortesía)

Uno de los personajes más recordados es Roberta, interpretado por Dulce María. Ha sido la propia actriz y cantante, quien ha compartido una carta en la que reflexiona sobre lo que ha significado este papel en su vida.

Hay que recordar que a sus 18 años, Dulce fue seleccionada para dar vida a una de las personajes más queridas de la serie, y su interpretación la catapultó a la fama, consolidando su carrera tanto en la música como en la actuación en varias parte del mundo.

RBD, la banda formada dentro de la ficción, volvió a reunirse en 2023 para una gira histórica llamada Soy Rebelde Tour, la cual recorrió América Latina y Estados Unidos, provocando una ola de euforia y emoción entre sus fieles seguidores.

<i>“Gracias Roberta #RobertaPardo #Rebelde20años Gracias por darle vida y hacerla parte de la suya 2004 - 2024″</i> — Dulce María

Carta de Dulce María a Roberta

“Querida Roberta, hace 20 años nos conocimos. Gracias por ser diferente, por ser tú misma y defender tus ideas, tu verdad y tus valores, aunque a veces eso implicaba quedarte sola o cambiar el rumbo... Gracias por tu locura, por hacernos reír y hacernos volar con los pies en la tierra...”.

La carta es un homenaje a un personaje que ha dejado una huella imborrable no solo en la vida de la actriz, sino también en millones de corazones que crecieron junto a Rebelde y se identificaron con la historia de Roberta.

Con esta carta, Dulce María cierra un ciclo que ha marcado profundamente su vida, pero al mismo tiempo abre las puertas a un “hasta siempre” lleno de agradecimiento y recuerdos.

“Hoy después de 20 años se cierra un ciclo y te doy las gracias porque no solo te presté mi voz, mi cuerpo y mis emociones. Te di una gran parte de mí y tú eres parte, no solo de mí, sino de miles de corazones que tocaste con nuestra historia. No es un adiós, es un hasta siempre.”

