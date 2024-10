¿Mario Girón recibirá su premio por ganar ‘La Academia’? Denuncian a televisora por no pagar

Mario Girón se convirtió en el ganador de la décimo cuarta edición de ‘La Academia’, por lo que como premio recibió un cheque millonario. De esta manera, se recordó el caso de Cesia Sáenz, quien no ha podido cobrar su millón de pesos tras haber resultado victoriosa en el mismo reality en 2022; además de la situación que vive un extrabajador de TV Azteca, quien denunció: “no me quisieron pagar”.

Tras una conmovedora interpretación de ‘El Triste’ de José José, el público se decantó por Mario Girón, lo que lo volvió el ganador de ‘La Academia’ y acreedor a 2 millones 250 mil pesos, un contrato con Universal Music y una motocicleta.

Aún así, usuarios de redes sociales retomaron el caso de Cesia Sáenz, quien lleva dos años intentando cobrar su premio del reality show mencionado.

Cesia Sáenz no ha podido cobrar su premio de ‘La Academia’

El mes pasado Cesia Sáenz explicó a los medios que a pesar del tiempo que ha transcurrido, aún encuentra dificultades para cobrar el millón de pesos que le debe TV Azteca: “No lo he cobrado, pero ya lo voy a cobrar, así que estén pendientes”.

Aseguró que esto se debe a un papeleo que no ha logrado concluir: “Es un premio mío, es algo que ahí está, entonces mis amigos de Azteca pues que me esperen, porque ahí les voy a cobrar, solo tengo que terminar unos papelitos”.

Usuario acusa a TV Azteca de no querer pagarle

Ante la situación se retomó la situación que vive un extrabajador en TV Azteca, quien aseguró que tras haber laborado 3 semanas en ‘La Academia’ la televisora se rehusó a pagarle: “Me tuvieron trabajando casi por 3 semanas, de lunes a viernes, haciendo los guiones para su programa ‘Camino a la fama’, el programa era un desastre en la producción ya que cada semana cambiaban a todos”.

“A la tercera semana, sin más, justo cuando iba para el foro, la contadora, una tal Pam, me dijo que no fuera hasta que arreglaran lo de mi contrato que estaba en proceso. Pasaron los días y las semanas, cuando por fin me respondieron me salieron con que el puesto para el que me habían llamado no estaba contemplado, así que solo me podían pagar 6 mil pesos por el tiempo trabajado”, relató.

El extrabajador sentenció que ha presionado a la empresa para recibir su pago que originalmente era de 8 mil 500 pesos por semana, sin embargo no ha obtenido respuesta, por lo que pretende comenzar acciones legales.