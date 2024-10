Omar Chaparro afirma que la peor película que ha hecho fue junto a Eugenio Derbez

Durante una entrevista realizada para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, Omar Chaparro reveló que, pese a lo que muchos podían suponer, su colaboración con Eugenio Derbez en una película no resultó como esperaba.

El comediante confesó que dicho proyecto fue el menos exitoso de su carrera, ya que nunca fue estrenado y, a pesar de la experiencia generada, la película no logró cumplir con las expectativas de los involucrados ni de los estudios, según comentó el actor

¿Cuál fue la película en la que Omar Chaparro y Eugenio Derbez trabajaron juntos que nunca se estrenó?

Omar Chaparro ha sido reconocido por su carisma en la pantalla y, recientemente sorprendió a todos durante su participación en el programa el minuto que cambió mi destino el cual es conducido por Gustavo Adolfo Infante, al revelar detalles sobre su proyecto cinematográfico, lejos de cumplir sus expectativas jamás fue estrenado. Aunque la entrevista cubrió varios aspectos de su vida y carrera, el momento más llamativo llegó cuando Chaparro confesó que la película que más lo decepcionó fue una en la que compartió protagonismo con Eugenio Derbez.

Con una carrera que incluye más de 25 películas, tanto actuando como en trabajos de doblaje, Chaparro ha tenido éxitos y algunos tropiezos. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que este revés involucrara a otra figura de Leidy mexicana como Derbez y el proyecto y que el proyecto nunca llegara a ver la luz.

“Esta película que nunca se estrenó se llama ‘Aztec Warrior’, ‘Guerrero Azteca’ y era con Luis Guzmán, es un actor puertorriqueño, Eugenio Derbez, algunos actores extranjeros y la verdad sí era muy rara, esa yo creo que no me gustó”.

Asimismo, revelo que en el largometraje su personaje era un narco y era el villano de la película.

“Yo creo que no me gustó, yo era el malo de la película, yo era un narco cantante de corridos artemarcialista, me llamaba el ‘honey patcher’. Esa te puedo decir que no me gustó”.

Por su parte, el actor afirmó que, en toda su carrera, esta película es la que menos le ha gustado, ya que no le ha dejado un mensaje positivo.

“Esa película no me gustó, de todas las que he hecho, esa es la que menos me ha dejado algo positivo. Fue uno de los primeros proyectos que hice cuando llegué a Los Ángeles”.