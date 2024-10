“Quizás tenga que tomar terapia”: Paulina Mercado actualiza su estado de salud, tras la cirugía de tumor cancerígeno

Paulina Mercado alertó a sus fans a finales de septiembre, al anunciar que le habían detectado un tumor cancerígeno en la garganta y se había tenido que someter a una cirugía de emergencia, en la que aparentemente todo salió bien.

La misma modelo y presentadora informó con un video publicado en su Instagram, que todo había salido bajo lo estipulado por los médicos.

“Yo les quiero contar que estoy increíble. Me siento súper bien, súper contenta, súper agradecida con ustedes, súper agradecida con toda la gente por las muestras de cariño que me dieron, súper agradecida con los doctores, con el Hospital Ángeles, súper agradecida con Dios”, dijo en ese momento Paulina.

Reaparece con Juan Soler

Ahora ha publicado un nuevo video en su misma cuenta de Instagram para ofrecer una actualización de su estado de salud, pero ahora aparece con su pareja, el reconocido actor argentino (con una amplia carrera en México), Juan Soler.

“Me siento muy bien, pensé que iba a ser como más rápida la recuperación, no es nada grave, parte del show, ni modo, ya hablo mucho mejor, ya no me duele cuando hablo, quizá tenga que tomar una terapia para la voz. Pero estoy muy contenta, estoy muy tranquila, estoy agradecida, muy apapachada. Juan la verdad es que se ha portado increíble conmigo, y de verdad como abrazando la vida con todo, lo que esto implica, me quiero comer el mundo a mordidas, estoy muy contenta de verdad”, dijo Paulina, según la revista Quién.