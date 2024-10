Sobrina de Gala Montes se queda sin escuela por Adrián Marcelo: “Recibí amenazas horribles”

Beba Montes, hermana de Gala Montes, reveló que la razón principal por la que su hija dejó de asistir a la escuela, fue por el constante acoso que la familia recibía de parte de los fanáticos de Adrián Marcelo a raíz de los encontronazos que tuvo con la actriz durante su participación en ‘La Casa de los Famosos México’.

Las discusiones entre Adrián Marcelo y Gala Montes llevaron a diversas marcas a eliminar su patrocinio de LCDLFM. La situación culminó en el regiomontano abandonando voluntariamente el reality, lo que se volvió tendencia en redes sociales.

De esta manera, el youtuber fue señalado de misógino e incluso hubo quienes lo llamaron “psicópata”, hecho por el que sus shows ‘Hermanos de Leche’ fueron cancelados en Zapopan y Ciudad de México.

Sobrina de Gala Montes no va a la escuela tras recibir amenazas

La hermana de Gala Montes, es decir, Beba Montes, mediante sus redes sociales abordó las críticas que recibe por no permitir que su hija asista a la escuela:

“Me criticaron mucho y juzgaron mucho el tema de que mi hija no va a la escuela. Mi hija era una niña ‘normal’, yo era una persona ‘normal’, pero ya no lo somos. Y ustedes saben cómo estuvo la cosa, ustedes me siguieron desde el momento en el que empecé a recibir amenazas por parte del fandom de AM, yo recibí amenazas horribles, amenazas que decían que querían violar a mi hija, en las que me decían que me querían matar, muchas cosas muy feas”.

Fue así que confesó que Alabama ya no va a clases por miedo a que alguien pueda violentarla: “Tomé la decisión de sacar a mi hija de la escuela por miedo a que alguien supiera donde estudiaba, hay gente muy enferma en este mundo”.

Admitió que hay otra razón detrás de la inasistencia a la escuela de la niña, pues ahora al ser ella la manager de Gala se ve en la obligación de viajar mucho y no tiene con quién dejarla: “Soy mamá soltera, el papá figura de caricatura. No me gusta, y a mi hija no le gusta quedarse con nadie que no conozca (...) Por eso mismo, mi hija anda de arriba para abajo conmigo sí o sí, porque yo para eso tuve una hija, para cuidarla, no la tuve para andarla encargando”.