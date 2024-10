Sole Giménez retoma las canciones de Presuntos Implicados para su gira por México

Minutos antes de la entrevista vía zoom con Sole Giménez, hubo una “batalla” con la tecnología, pues no podía conectar su cámara, tras varios minutos logró hacerlo y apareció con una sonrisa pidiendo disculpas por el retraso. El buen humor resaltó en toda la charla con Publimetro para hablar de su próxima visita a México.

“Yo vengo a celebrar, tenemos la inmensa suerte de volver a México y traemos debajo del brazo un repertorio maravilloso que es para homenajear a la música que he podido tener la suerte de cantar a lo largo de 40 años. Es la mejor excusa para juntarnos todos y montar una fiesta”, señaló Sole Giménez.

Sole Giménez en entrevista con Publimetro por su regreso a México (Foto: Cortesía)

Considerada una de las voces más privilegiadas de habla hispana, la cantante celebrará con el público mexicano su 40 aniversario a través de un tour que promete un abanico de éxitos, incluyendo los más representativos que en su momento vivió con la agrupación Presuntos Implicados.

“Venimos haciendo un repertorio como compendio de 40 años. Me doy el gusto de volver a cantar bastantes de las canciones que hacia en la época de Presuntos Implicados, porque tuve que dejar ese repertorio al salir del grupo ya que siguieron con otra cantante. Yo por respeto, muchas de esas canciones, no volví a cantarlas hasta ahora que ya no está el grupo. Creo que tengo el derecho de volver cantarlas”, comentó en la charla.

El más reciente trabajo musical de Sole Giménez (2023) es justamente un disco denominado 40 Aniversario Nuevo Disco Celebración, grabado en directo en el Concierto del Auditori Palau De les Arts, en donde la cantautora ofreció un recorrido de su repertorio pasando por distintos estilos como el pop, el bolero, el jazz o bossa nova, y en donde incluyó temas clásicos que la han acompañado desde sus comienzos, hasta nuevas canciones, al lado de Joan Manuel Serrat.

<i>“Nunca he intentado estar de moda, porque las modas pasan. Para un cantante estar de moda es peligroso, siempre he sido muy consecuente con mi carera y no he querido salirme de mi sitio por nada ni por nadie; al fin de cuentas, el motor de lo que hago soy yo”.</i> — Sole Giménez

“Es un momento de reflexión, sobre todo lo q ue se ha hecho, lo que he podido hacer en estos 40 años. También de disfrutar de esta celebración, decir que lo vivido ha sido precioso. Vamos a disfrutar la vida y cantar estas canciones delante del público. Detrás de esta carrera hay mucho trabajo y mucho sacrificio; alegrías, sombras y muchas luces, pero en la parte de atrás hay un gran esfuerzo”, dijo la cantante.

Con 11 discos como solista y 30 años de su primera visita a México, confesó que el romance con sus fans mexicanos no tiene fecha de caducidad.

“Son 30 años yendo a México, aún recuerdo mucho el concierto que hice hace unos años con Armando Manzanero, con Mijares y otros artistas, recordaré siempre en la prueba de sonido al maestro que se sentó al piano, es fue la ultima vez que canté con él y no lo olvidaré nunca”, finalizó.

Estrenará canción de Amando Manzanero

“Yo no me acordaba que vamos a estrenar una de las últimas, si no es que la última canción que escribió Armando Manzanero y que me la mandó para que yo la cantara. Se guardo por un tiempo, porque la puñetera pandemia se llevó al maestro, pero ahora es comento de interpretarla”, compartió Sole.

Conciertos en México