Dan más de 100 mil pesos para localizar a sujeto que golpeó a bebé

X, antes Twitter, es una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo. Día con día, millones de personas acceden a este sitio para ver grabaciones y fotos que serían censuradas en otros portales. Ante la flexibilidad para compartir este material, algunos comunicadores usan sus cuentas personales para difundir hechos noticiosos, tal como el que clip que muestra el preciso momento en que un sujeto golpeó a una bebé.

Sí, en las imágenes se aprecia cómo el involucrado se acercó a una familia para golpear a la menor. Pese a que los presuntos padres intentaron alejar al agresor, este logró impactar un golpe en el rostro de la infante. De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron en Barcelona, España, sin embargo el video ya le dio la vuelta al mundo entero.

Tras la popularización de los hechos el creador de contenido Dani Esteve utilizó su cuenta de X para ofrecer cinco mil euros, más de 105 mil pesos mexicanos a aquella persona que diera información para dar con el paradero del acusado. En cuestión de minutos un gran número de internautas comenzaron a dar datos del agresor.

En una segunda actualización, Dani explicó que ya sabía bastantes datos del sujeto, quien supuestamente ya se encuentra tras las rejas y y cuenta con varios antecedentes similares contra menores de edad.

Hasta el momento, la publicación del ofrecimiento suma más de cuatro millones de reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “El padre del niño es manco o qué??”, “Tienes 31 años, paseas por Montjuic y no es la primera vez que te denuncian por agresiones”, “Que pasó con el padre que no se inmutó. Yo mato y como del muerto por un hijo o familiar” o “soy de latam y un tipo le hace eso a un hijo mío y ese no vuele caminar mas nunca, despierta España”.