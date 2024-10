Yailín la más viral enciende la polémica con su más reciente cirugía estética: se cambió el color de los ojos

El nombre de Jorgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailín la más viral, vuelve a estar en el centro de la controversia, y no precisamente por alguna de sus canciones o actuaciones en el mundo de las marcas y el modelaje. La rapera dominicana ha destacado en sus redes sociales por anunciar que se sometió a una cirugía estética poco convencional.

Yailín la más viral se hizo un cambio de color de ojos y sus fans la criticaron por haberse expuesto a un riesgo que posiblemente no tenga reversa, en cuanto a los daños que esto puede tener en la vista.

“Voy a cambiar mi color de ojos. Los tengo muy lindos, pero el otro día me puse unos grises y así me los quiero hacer”, dijo antes de someterse a la cirugía estética. “Miren qué lindos, no son azules, son como gris y en menos de 24 horas yo ya estoy hermosa”, añadió la empresaria, según reseña TV y Novelas.

¿Es riesgosa esta operación?

Médicos especialistas en la materia dicen que cualquier cirugía ocular conlleva el riesgo de daño irreversible. El implante de iris o el uso de láser pueden afectar las estructuras oculares delicadas, como la córnea, el cristalino o la retina, lo que puede llevar a pérdida parcial o total de la visión.

Además, la inserción de un implante de iris puede bloquear o dificultar el drenaje del humor acuoso (el fluido dentro del ojo), lo que aumenta la presión intraocular y puede desencadenar glaucoma, una enfermedad que daña el nervio óptico y puede provocar ceguera si no se trata.