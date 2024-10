Conoce ‘Big Blue: Aventuras en Submarinos’, la serie animada de Gyimah Gariba

Durante los últimos años, las plataformas de streaming se han posicionado como una de las formas más comunes para ver películas y series. Si bien hay un gran número de contenido audiovisual, la realidad es que hay muy pocas creaciones que tengan como objetivo entretener a las y los pequeños del hogar.

Pese a lo antes dicho, algunas empresas como Max apuestan por producciones que alegren a los infantes, tal como lo hace Big Blue: Aventuras en Submarinos. Esta serie animada sigue las aventuras de dos hermanos y su tripulación mientras exploran las profundidades del océano, protegen a sus habitantes y enfrentan desafíos familiares, todo esto con la responsabilidad adicional de cuidar a una bebé mágica que podría tener el secreto para salvar el mundo.

La historia resalta a Lettie, la valiente capitana, y a su hermano Lemo, un científico, quienes reciben en su familia a la pequeña, y superpoderosa, Bacon Berry. Desde las tareas a bordo hasta los misterios submarinos, Big Blue navega por descubrimientos emocionantes, lecciones sobre la importancia de la familia y muchas risas.

En entrevista con Publimetro, Gyimah Gariba, creador de Big Blue aseguró que “inicialmente quería crear una caricatura sobre los humanos y su relación con la naturaleza. Cuanto más comencé a investigar, más me intrigaban las cosas que estaban sucediendo bajo el agua con tantas criaturas misteriosa”.

“Nunca había oído hablar de un mundo tan vasto como el que podrías seguir explorando por siempre y por siempre. Entonces, esas dos ideas se fusionaron y fue de donde surgió Big Blue”, sumó el artista visual al ser cuestionado sobre cómo surgió la idea de esta serie animada.

Con relación a las criaturas acuáticas, Gyimah confesó que “había, literalmente, una lista de criaturas submarinas. Queríamos incluirlos en el programa y solo llegamos a la mitad de la lista antes de quedarnos sin episodios y muchas de esas criaturas realmente influyeron en los poderes que tienen los personajes”.

Jessica Bishop, directora de Adquisiciones, coproducciones y ventas de contenido también expresó al medio que esta producción puede atraer tanto a niños pequeños como a personas un poco mayores: “Ya sabes, lo estamos posicionando en Cartoon Network, que tradicionalmente para nosotros tiene un grupo demográfico de niños un poco mayores y creo que verán el guion realmente divertido. Se trata de ideas y temas sofisticados, pero de nuevo, ya sabes que la comedia es su núcleo. Creo que sentar a tus niños pequeños frente a ellos es lo que creemos que nos atrae en todos los ámbitos”.

Con relación a los retos que tuvo la realización de esta caricatura, Gyimah Gariba confesó que “una de las cosas difíciles fue simplemente administrar todo. Estoy posicionado como el creador del programa, pero muchas, muchas manos tocaron el programa; muchos, muchos escritores y artistas sumaron un papel muy importante”.

Además de los retos, Gariba también expresó qué fue lo que disfrutó realizar “una de las cosas de las que estoy más orgulloso es que puedes ver los episodios de Big Blue de forma independiente, como si no tuvieras que verlos en orden. Pero si ves la temporada completa, hay una historia que puedes disfrutar, de modo que puedes seguir a estos personajes a lo largo de una historia completa y tener un final”.

Uno de los mensajes de esta producción es que, de acuerdo con el creador, " se puede ser optimista y valiente. No están solos. Creo que en el programa realmente destacamos a la familia. Mostramos el trabajo en equipo y la idea de que tu tamaño no importa, como tú puedes: cada pequeña cosa que hagas puede tener un impacto en el mundo entero e incluso si no sientes que estás teniendo un impacto en el mundo entero, puedes tener un impacto en las personas que te rodean directamente y eso tiene un efecto dominó”.