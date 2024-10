Daniel Sosa brinca a la actuación y está de ‘tur’ con ‘La obra que sale mal’ por México

Daniel Sosa está disfrutando el brinco del stand up a la actuación y este año logró combinar el teatro, el cine y su faceta como standupero. El comediante platicó con Publimetro sobre el momento que vive en su carrera y lo que está por venir.

“Estamos muy emocionados de estar haciendo el tur de La obra que sale mal con el nuevo elenco. Para mí, es un honor formar parte de estos grandes actores como Rodrigo Murray, Ari Albarrán, Ricardo Fastlicht, Luis Fernando Peña, es una cosa impresionantes Además, es una obra que se disfruta desde donde la vas, pueden ir niños, señores, señoras hasta la que te cae mal y se la van a pasar bien”, adelantó Sosa.

Daniel Sosa entre dráculas y obras que salen mal (Foto: Cortesía)

El creador de contenidos, forma parte de una generación de comediantes con un estilo diferente, que ha diversificado su talento e ingenio a diferentes formatos.

“Estoy en un momento en el que estoy disfrutando mucho. Este año, se me juntó con una serie (Y llegaron de noche / ViX) y una película (Es por tu bien). Pero, el poder actuar en teatro, pues es para mí como agarra reste camino de meterme más en la actuación que en el stand up, es un gran paso. Creo que no pudo haber sido mejor que con esta obra que es una comedia que viene de Londres y ha sido premiada en Broadway”, añadió.

Daniel Sosa ha realizado una carrera en la comedia, en especial a través del stand up. Con varios especiales en plataformas de streaming, su estilo ha logrado atraer la atención del público.

Realmente la genet me ha visto muho hacienod comedia de stand up y de repente verm en una pbra de teatro para mi es un gran logro, y la neta la preparaion ha sido una friega ero teniendo a mis compañeros ne ayudaro a coahar, a entendr esto, adema sla genet va a ver una obra llena de mucha risa, sino s rien yo me ccomprometo en este momento pues ya ni modo, ya le echamos ganas.

La obra que sale mal, es protagonizada por Ricardo Fastlicht, Rodrigo Murray, Luis Fernando Peña, Luis Rodríguez “Guana”, Luis Curiel, Ari Albarrán y Ana Jimena Villanueva.

“La obra es una paradoja de la vida, lleva cinco años en la cartelera y hace tres años hizo su primera gira en algunas ciudades. Es una comedia interesante para ver todos, por las coreografías tan precisas; ya ganó todo lo que se podía ganar, parte del elenco original está en la gira, es un obrón”, puntualizó el actor que hace el papel de Jonathan.

La Obra que Sale Mal Tur

Guadalajara. 11 y 12 de octubre en el Teatro Galerías.

Puebla. 17, 18 y 19 de octubre en el Teatro C.C.U.

Monterrey. 22, 23 y 25 de octubre en el Teatro San Pedro.

Mérida. 20 y 21 de noviembre en Teatro Armando Manzanero.

