“Estamos a nada de no poder contar un chiste”: Eugenio Derbez habla sobre el momento delicado que atraviesa la comedia

La vigencia de Eugenio Derbez en el mundo del espectáculo sigue vigente. El actor y productor mexicano pasó por el micrófono de la periodista Adela Micha, en su programa “Me lo dijo”, para hablar de sus proyectos actuales y el futuro de su carrera artística, que tiene a la comedia como característica principal.

Después de brindarse los respectivos elogios, Eugenio Derbez comenzó a hablar con Adela de la comedia, como un tema de bastante seriedad, con toda la ambigüedad que eso representa.

Para Eugenio Derbez, la comedia está pasando por un momento delicado. Explica que el mundo de las risas pasa por una encrucijada, en la que ya no se hacen chistes de lo políticamente incorrecto y eso, en parte, hace que se pierda la esencia de una frase que cause gracia. El experimentado comediante dice que no es algo que se limite a México; dice que el mundo entero está atravesando este fenómeno.

“Estamos a nada de que ya no podamos contar un chiste de un borrachito porque te crucifiquen; se está malentendiendo. Mi mamá murió de cáncer y a mí no me molesta que me digan un chiste de alguien con cáncer; ni lo relaciono. No entiendo que la gente se prive de la risa. Hay que reírnos”, expresó el comediante.

“He visto algunas cosas, pero la comedia en general, a nivel mundial, está pasando por un momento muy difícil por la cuestión de la cancelación, de lo políticamente correcto. Yo creo que las nuevas generaciones no están entendiendo el valor de la comedia. La comedia pisa callos, pero es una manera de decir ‘esto duele, esto molesta’ por medio de la risa; es una caricatura. No quiere decir que estés apoyando a cualquier cosa. Cuando hago una película de un asesino, no estoy a favor que la gente mate. Eso pasa con la comedia, pero siento que no le entienden”, dijo Eugenio Derbez, según reseña de Milenio.