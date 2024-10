Lolita Cortés: a pesar de la remisión de su cáncer, aún teme ya no despertar

Lolita Cortés reveló que uno de sus miedos más grandes es dormir, pues teme el ya no volver a despertar, esto debido al cáncer que se le detectó el año pasado. Aunque la enfermedad ya se encuentra en remisión, la cantante aún no vence terror de no ver un nuevo amanecer, ya que hay muchos planes en su vida que esperan a ser concluidos.

Fue en 2023 cuando la actriz de teatro musical, Lolita Cortés, fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que significó un reto para ella. Tras varios procedimientos, la jueza de ‘La Academia’ logró vencer la enfermedad, de tal manera que actualmente se encuentra en remisión.

Ya pasó un tiempo desde que comenzó su remisión, por lo que al ser 5 años en total, todavía le restan cuatro. Como ella misma lo mencionó en una entrevista en la casa de ‘La Academia’, en el presente goza de buena salud, aún así, el sufrir el mismo destino que su madre Dolores Jiménez continúa siendo un motivo de alerta en su vida.

Lolita Cortés sobre el temor de ya no despertar

En la misma conversación con la casa de ‘La Academia’, Lolita Cortés dio detalles de lo que ha conversado con los profesionales de la salud: “Ahora trabajando con mi terapeuta le decía: ‘lo que más miedo me da es dormir porque, ¿y si no despierto? Tengo muchas cosas que hacer, familia, planes, no quiero que suceda eso, vamos bien, tengo grandes doctores”.

Aseguró que “se puso a hacer teatro como loca” a pesar del diagnóstico, pero no fue hasta marzo de 2024 que se enfrentó a un mal estado de salud y poco más tarde ingresó al quirófano con la intención de someterse a una reconstrucción de mamas.

“Estuve descansando mes y medio, luego salí de gira de promoción con ‘Toc Toc’ y me enteré de que mi matriz ya no sirve y tenían que quitármela. Cumplí con esa fecha y me hicieron la histerectomía”, reveló.

Ha sido el trabajo lo que se ha vuelto una fuente de motivación constante para la jueza, por lo que concluyó con una frase positiva: “Mientras mi mente juegue no juegue chueco todo ayuda”.