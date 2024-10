¿Cuál es el precio que tendrán los boletos para Luis Miguel en el Estadio GNP?

Luis Miguel protagoniza una de las giras más exitosas a nivel mundial, misma con la que volverá a presentarse durante varias noches seguidas en la Arena Ciudad de México; no obstante, hace poco sorprendió a sus fanáticos al anunciar una nueva fecha en el Estadio GNP Seguros, el cual será testigo del cierre de su gira por CDMX.

Tras el éxito de su Tour 2023, con el que rompió récords de localidades agotadas a minutos de salir a la venta, Luis Miguel anunció la apertura de una fecha adicional, el próximo 30 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el cual forma parte de su Tour 2024.

Luis Miguel en el Estadio GNP Seguros (Foto: Especial)

¿Cuál es el precio que tendrán los boletos para el show de Luis Miguel en el Estadio GNP Seguros?

Al respecto de los detalles de la nueva presentación del intérprete “Hasta que me olvides”, se dio a conocer que la preventa será el 14 y 15 de octubre a través de HSBC y la venta general el 16 de octubre; no obstante, a pesar de que los precios de los accesos no fueron revelados, se espera que sean similares a los de la Arena Ciudad de México, tomando en cuenta los cambios por las secciones del Estadio GNP Seguros.

VIP: 12 mil 330 pesos

Rojo: 9 mil 280 pesos

Zona Mercado Libre: 9 mil 280 pesos

Zona Pepsi: 7 mil 450 pesos

Amarillo: 7 mil 450 pesos

Barcel Fuego: 7 mil 450 pesos

Zona Marriott: 7 mil 450 pesos

Roshfrans: 6 mil 230 pesos

Banco Azteca: 6 mil 230 pesos

Mc Cormick: 6 mil 230 pesos

Verde: 6 mil 230 pesos

Zona Miniso: 6 mil 230 pesos

Celeste: 4 mil 400 pesos

Super Palco Platino:4 mil 400 pesos

Super Palco Ron Botran vista limitada: 4 mil 400 pesos

Super Palco Ron Botran: 4 mil 400 pesos

Super Palco Platino vista limitada: 4 mil 400 pesos

Capacidades diferentes: 4 mil 400 pesos

Morado: 3 mil 472 pesos

Aqua: 2 mil 844 pesos

Rosa: mil 966 pesos

Rosa vista limitada: mil 966 pesos

Café: mil 338 pesos

Café vista limitada: mil 338 pesos

Gris: 962 pesos

Gris vista limitada: 962 pesos