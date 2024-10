Poncho de Nigris acusado de montar el hurto a su pastelería: “Parece todo menos un robo”

Poncho de Nigris denunció el robo a su pastelería con un video en el que se muestra al ladrón dirigiéndose a la caja registradora a tomar las ganancias del día. El conductor compartió el metraje con la intención de encontrar al culpable, no obstante, recibió una respuesta contraria, pues internautas lo acusaron de realizar un montaje.

Fue en sus redes sociales que Poncho de Nigris confesó haber sido víctima de un robo en su negocio ‘La Pastelería de la Postrería 77’, ubicado en Monterrey. Mediante sus historias de Instagram anunció que compartiría un video en el que se alcanza a ver el ladrón, con la esperanza de dar con su paradero y que reciba el castigo que merece por quebrantar la ley.

“Hay que erradicar a las ratas de este país porque ya no puede ser un México de ‘el que no tranza no avanza’, sinceramente estamos ya en una evolución que hay erradicar la rata que le roba el trabajo y el esfuerzo a los demás, tiene que darse de baja”, sentenció.

No le creen a Poncho de Nigris

En una publicación en Instagram, el regiomontano expuso su caso: “En la madrugada del 7 de octubre de 2024, a las 3:05 a.m., un individuo irrumpió en nuestra sucursal de La Pastelería de la Postrería 77 ubicada en la Herradura”.

“Tras forzar la puerta de entrada se dirigió a la caja registradora, la violentó y se llevó lo que encontró en su interior. Ante este lamentable hecho, hemos decidido difundir este video y pedir la colaboración de la comunidad para que compartan con el fin de ayudar a nuestras autoridades a identificar al responsable”, explicó.

Usuarios de la red social destacaron que el criminal tenía conocimiento de la composición del local, por lo que sugieren que es alguien que ha trabajado en el establecimiento. Por otro lado, señalaron el auto en el que llega y la facilidad con la que abrió la puerta, de tal manera que concluyeron que se trata de un montaje:

“Parece todo menos un robo, más bien parece estrategia para vender más”, “Está más cerrado mi corazón que esa puerta”, “Hasta puso direccional al salir, más educación vial que en varios lados”, “No lo sé Rick, parece falso”, “Trae mejor camioneta que yo. Creo que me equivoqué de profesión”, “Está actuado. Trae buena camioneta, abre muy rápido la puerta y sabe perfectamente dónde están los apagadores”, y “¿Cuánto se pudo haber llevado de esa caja? Ni mil pesos”.