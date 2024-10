Boom de conciertos en salas de cine y streaming: estos son los próximos estrenos

Cada vez son más los conciertos, shows especiales, documentales de bandas y otros espectáculos para verse en las salas de cine o plataformas digitales. Los shows son la versión cinematográfica de la actuación en vivo de un artista en un estadio o foro que llegan con a los fans.

La mayoría son documentales que incluyen detalles de las actuaciones, para dar una visión personal de la celebridad, así como la forma en la que el artista se involucra en el proceso de su concierto.

De acuerdo a estudios de la revista Forbes, para 2025 México será la sexta potencia mundial en entretenimiento y para 2030 estaría entre el top cinco, lo que atrae las miradas de empresas y productoras de todo tipo de entretenimiento como son las plataformas Spotify, Netflix, Amazon y HBO, entre otras.

Próximos estrenos

I am still de Jung Kook

El documental lleva varias semanas de proyección en las salas de cine para imponer un nuevo récord. Hay que recordar que el idol de K-pop, Jung Kook se encuentra cumpliendo con su servicio militar en Corea del Sur, pero sigue con varias sorpresas para ARMY, el fandom que apoya todas las actividades de BTS. La película dirigida por Junsoo Park, lleva al viaje de ocho meses de Jungkook, tras el comienzo de su carrera en solitario con su histórico sencillo Seven (feat. Latto) en julio de 2023. El sencillo alcanzó la cima de la lista Billboard HOT 100, catapultando a idol al estrellato internacional gracias a su talento musical.

Proyección: 11 de octubre (Cinépolis y Cinemex).

Taeyong TY TRACK in Cinemas

Todo que sucede detrás de escena mientras el artista surcoreano se prepara para un concierto. Comparte sus anécdotas más personales y ofrece una inmersión profunda en la música y la aventura que ha moldeado su trayectoria.

Estreno: 16 de octubre (Cinépolis).

blur: En vivo desde Wembley Stadium

Es una película cinematográfica de concierto de dos horas que inmortaliza el histórico espectáculo de la banda en 2023, en el que Blur interpretó sus icónicas y queridas canciones para 150 mil fanáticos en una actuación trascendente.

Estreno: 25 de octubre (Cinépolis).

Andrea Bocelli 30: The Celebration

Captura la magia de un evento de tres días que tuvo lugar en el Teatro del Silenzio, un anfiteatro natural en Lajatico, Toscana, la ciudad natal de Bocelli. Este emblemático lugar, donde el tenor realiza sus conciertos anuales, fue el escenario perfecto para un espectáculo que reunió a más de 30,000 asistentes de todo el mundo, celebrando no solo su música, sino también sus raíces italianas. El evento no solo muestra el aclamado repertorio de Bocelli, que abarca diversos géneros, sino que también incluye duetos con estrellas internacionales.

Estreno: 8 de noviembre (Cinépolis).

Ballet: El lago de los cisnes

Del escenario a la pantalla de cine llegará una experiencia visual y de sonido totalmente inmersiva.

Estreno: 8 de noviembre (Cinemex).

Whitney Houston por una nueva Sudáfrica

1994, Whitney Houston se subió al escenario de Durban (Sudáfrica), convirtiéndose en la primera gran músico occidental que visitaba la recién unificada nación post-apartheid tras la victoria electoral del presidente Nelson Mandela. Esta actuación fue más que un concierto: fue una celebración de la libertad, la esperanza y la unidad. La potente voz de Whitney y su emotivo discurso llevaron alegría e inspiración a un país recién liberado. Ahora, 30 años después de la histórica visita, el The Concert for a New South Africa (Durban) llega por primera vez a la gran pantalla. La película, remasterizada digitalmente en 4K y con audio recién mejorado, capta cada nota, cada ovación, cada lágrima, inmortalizando una noche que trascendió la música y se convirtió en un faro de cambio y celebración.

Estreno: 23 de octubre (Cinemex).

Tears For Fears Live (A Tipping Point Film)

Se grabó durante la gira The Tipping Point Tour Part 2 en 2023 e incluye grandes éxitos de la banda como “Everybody Wants To Rule The World”, “Shout” y “Sowing The Seeds Of Love”, “Mad World”, “Head Over Heels”, entre otros. Además, presenta nuevos temas que ya se han convertido en favoritos de los fans, del álbum The Tipping Point, su primer lanzamiento en 17 años. El concierto fue grabado en el FirstBank Amphitheater de Graystone Quarry, cerca de Nashville, en Franklin, Tennessee. Curt y Roland, los miembros fundadores originales, junto con su extraordinaria banda, lograron crear una experiencia musical que trasciende el tiempo y las generaciones, en un concierto único que quedará grabado en la memoria.

Estreno: 24 de octubre (Cinemex).

Placebo: This Search For Meaning

Esta película íntima e iluminadora explora las ideas que habitan en las letras y los temas de las canciones de Placebo, al mismo tiempo que traza su evolución como grupo y como seres humanos. Es una exploración valiente, sincera y directa del proceso creativo y el estilo de vida del rock ‘n’ roll, junto con sus inevitables consecuencias.

Estreno: 31 de octubre (Cinemex).

Olivia Rodrigo Guts World Tour

Tras una gira mundial y un documental en Disney, la cantante estadounidense Olivia Rodrigo sigue cosechando éxitos en su carrera musical, en esta ocasión incursiona en Netflix para mostrar la grabación de uno de sus conciertos que forma parte de la gira GUTS World Tour.

“En un concierto con entradas agotadas en su ciudad natal, Los Ángeles. Olivia Rodrigo entrega su corazón en una noche electrizante de éxitos que encabezan las listas y baladas potentes de pop-rock”, informó la plataforma.

Estreno: 29 de octubre (Netflix).

Bruce Springsteen and the Street Band: Diarios de Carreter

Ofrece la visión más completa hasta la fecha sobre el proceso de creación de sus legendarios conciertos en directo, compartiendo imágenes de los ensayos de la banda y momentos especiales detrás del escenario, además de escuchar directamente a Springsteen hablando sobre todo lo que está sucediendo.

Por primera vez, los fans podrán disfrutar de imágenes grabadas por profesionales durante la gira 2023-2024, mientras siguen a la banda durante el proceso de preparación de los conciertos que ofrecen a decenas de miles de personas en todos los continentes.

Estreno: 23 de octubre (Disney+).