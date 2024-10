Daniel Lechuga estalla contra Doris Jocelyn y demás creadores que se le fueron en contra

Daniel Lechuga se hartó de todo el hate que le han tirado Doris Jocelyn y otros influencers que se enfadaron con él por opinar que el trend destinado a ayudar a mujeres con niños, estaba mal implementado.

La tendencia inició en Estados Unidos, en el que varios creadores de contenido empezaron a esconder dinero entre los productos de bebés, para que así las mamás lo encontraran y tuvieran algo extra.

En México, algunos influencers, como Doris Jocelyn lo empezaron a replicar, poco después, Daniel Lechuga realizó un video comentando que muchos estaban ejecutando mal ese trend, pues lo ideal sería ir hasta lugares donde van las madres que no tienen mucho dinero a hacer sus compras y ofrecerles la ayuda directamente.

Daniel Lechuga resalta que su crítica no estaba dirigida a nadie y que deberían ayudar a las personas que realmente lo necesiten

“Neta siento que se armó una tormenta en un vaso de agua. Cada vez que entro a TikTok me está funando un creador nuevo y yo simplemente me pongo a pensar, la poca habilidad de comprensión que tiene esa gente”, empezó a decir Daniel Lechuga en un reciente video.

El influencer señaló que su primer video era de dos minutos de duración y nunca mencionó a nadie en específico, solo criticó lo mal ejecutado que estaba. Entonces, procedió a dirigirse específicamente a Doris Jocelyn.

“El problema no fue que solamente desvalidara mi opinión, sino que descontextualizó todo lo que dije. Porque ella me lo dijo en 20 mil mensajes diferentes en sus canales de difusión y su esposo ya me lo reafirmó en 20 mil videos dirigidos hacia mí, que ellos sí dejaron dinero en mercados de todo tipo”, detalló Daniel Lechuga.

Agregó que, si Doris Jocelyn realizó bien el trend, como lo detalló en su primer video, no tenía por qué haberse enojado con él. Tampoco está de acuerdo en que le eche la culpa por todo el hate que ha recibido y que diga que por él ya no quiere volver a ayudar a las personas.

Asimismo, Daniel Lechuga señaló que la creadora de contenido solo incentivó el fanatismo para que lo atacaran porque se sintió ofendida y de usar a sus amigos como Aaron Mercury, para armar una campaña en su contra y hacerle creer a los usuarios de que dijo algo que no.