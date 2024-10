“Fue muy impactante”, Gael García cuenta cómo fue reencontrase en el set con Diego Luna

La Máquina reúne a Gael García y Diego Luna 16 años después de haber actuado en la película Rudo y cursi.

LA MÁQUINA -- La Máquina follows an aging boxer (Gael García Bernal) whose crafty manager (Diego Luna) secures one last shot at a title. But if they want to make it to fight night, they must navigate a mysterious underworld force and the boxer's own ailing mind. (Courtesy of Hulu) GAEL GARCÍA BERNAL, DIEGO LUNA

