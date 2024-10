Lucerito Mijares es considerada como una de las promesas más sobresalientes de la industria musical, no obstante, la joven artista ha demostrado su versatilidad al involucrarse en diversos proyectos, como es el caso de su participación en la nueva cinta animada ‘La leyenda del dragón’, en donde hizo el doblaje del personaje principal, Ping.

‘La leyenda del dragón’ es una película animada que narra la historia entre la disputa de los dragones y los humanos, hasta el punto en el que estos seres mitológicos fueron desterrados; sin embargo, años después una niña encuentra a los dos últimos dragones, por lo cual emprende un viaje, con el objetivo de salvar al último huevo de este animal para salvar al resto de la extinción.

Lucerito Mijares se adentra en una nueva aventura con ‘La leyenda del Dragón’ (Foto: Imagem Films Mx)

Además del papel que interpreta Lucerito Mijares, la joven artista fue acompañada durante el proceso por Miguel Burra, quien interpreta a Danzi, el dragón que hará todo por proteger al último huevo que queda.

Para Publimetro, Lucerito Mijares y Miguel Burra compartieron el proceso por el que atravesaron para el doblaje de sus personajes, el mensaje que le gustaría dejar con la nueva cinta animada, además de la emoción por la llegada de La leyenda del dragón a todas las salas de cine en México.

“Estamos muy felices, queremos que nadie se la pierda porque estará en todos los cines”, dijo Miguel. Asimismo, Lucerito agregó, “También estoy muy emocionada de que puedan ver nuestros personajes ahí en acción y el mensaje que tiene esta película para todo el mundo”.

Al respecto de la historia y de las situaciones que enfrentan sus personajes, Lucerito Mijares compartió su primera impresión del proyecto y la forma en la que logró acoplarse a todas las características de Ping.

“Fue un poco rápido todo para los dos, nos llegó esta invitación para hacer La leyenda del dragón y creo que el adaptarte, o sea, como meterte bien al personaje y no hacerlo solo vocalmente, sino también, pues meterte en esta parte física, por ejemplo, si Ping está llorando, pues no puedes estar sonriendo, entonces, creo que también esa fue una de las partes más complicadas para mí de lo que implica el doblaje, pero estoy feliz de hacerlo con un personaje que se parece tanto a mí”.

Por su parte, Miguel Burra agregó, “Es muy divertido el proceso porque implica otras herramientas que normalmente no utilizo porque no hago tanto doblaje y es una cosa diferente. Con mi personaje puedo identificarme al acompañar a una niña en el camino porque ya es una cosa que hago yo todos los días, entonces en eso me parezco bastante y en que está cotorreando casi todo el tiempo a pesar de ser un ente y ser milenario, también creo que es muy valiente”.

Finalmente, ante la llegada de La leyenda del dragón a las salas de cine, Lucerito Mijares y Miguel Burra compartieron la forma en la que les gustaría impactar al público no solo con la historia, sino también con sus personajes, tomando en cuenta que la salvación del último huevo podría traducirse a otros aspectos.

“Creo que cada uno tiene una misión escondida en su interior y que ir en búsqueda de cumplir esa misión que no nos corresponde, porque digamos, no creo que tengamos una misión específica, sino que nuestro sueño pueda ser alimentado a través de nuestro camino”, dijo el actor.

Además, Lucerito puntualizó, “Justamente tú eliges tu camino y tú tienes la decisión final y tú eliges si le pones florecitas o dragones y obviamente, pues va a haber mucha gente que se va a meter en tu camino y va a haber tropiezos, pero creo que hay que aprender a salir adelante”.