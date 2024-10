Maiker Rafael Rico Torres, mejor conocido por su nombre artístico como Maisak, se ha convertido en una de las promesas dentro del género urbano, ya que ha logrado demostrar su talento a través de sus últimos lanzamientos musicales.

Después del arrasador éxito de “Se me olvida” en compañía de Feid, el cual supera los 80 millones de reproducciones en plataformas digitales, Maisak regresa con “Pá que mentir”, ahora en solitario, una canción romántica que promete convertirse en la favorita de los usuarios.

“Pa’ qué Mentir” es una creación de Maisak con sonidos urbanos inspirados en la esencia y raíces de la música vallenata; al respecto de los detalles, el artista venezolano compartió con Publimetro el proceso de sus últimos lanzamientos y los próximos planes en su carrera.

Maisak se convierte en la estrella emergente que está revolucionando la industria (Foto: Cortesía)

¿Cómo te sientes por el estreno de tu último tema?

“Siempre me siento feliz, como que cada proyecto es increíble, cada proyecto es un sueño, cada proyecto es como un pasito más para acercarnos a la meta y todo eso, así que yo feliz con Pa’ que mentir”.

¿Cómo fue el proceso creativo para el tema?

“Fue en un campamento para escribir, está basado en hechos reales, me disfruto mucho escribir. La mayoría de veces es muy relativo, porque resulta de lo que alguien me contó o que simplemente me gusta una palabra, alguna frase o que haya vivido, a veces es cuando salen mis mejores canciones”.

Uno de tus lanzamiento más importantes fue tu colaboración con Feid, ¿cómo experimentas el éxito que sigue teniendo este tema?

“Yo le mandé la canción, la verdad le mandé la canción y después fue cuando me invitó a cantar en su concierto en Nueva York, en donde me mostró su parte de la canción, pero tenía como gripa y me la mostró, le quedó muy dura y así la lanzamos”.

¿Qué significa este lanzamiento en tu carrera?

“La colaboración hace posible que pueda conectar con otro público, porque significa mucho. La verdad soy muy fan de hace mucho tiempo de Feid, era un sueño tener una canción con él”.

¿Cómo te sientes en este punto de tu carrera?

“Hemos crecido mucho, entonces como que siempre tratamos de ver lo que está pasando, pero tratamos de verlo con mucha calma, que estamos mejor sí, pero no significa que no debamos trabajar mucho más por lo que se viene, se trata de seguir potenciando todo”.

¿Qué nos puedes adelantar sobre lo que viene para ti en este 2024?

“Viene mucha música, pueden esperar una canción muy importante y el remix de una canción con uno de los artistas más importantes”.