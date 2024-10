¿Eugenio Derbez defiende a Rafael Inclán?; crítica a la presidenta fue un ‘malentendido’

Hace algunos días que Rafael Inclán lanzó un comentario en contra de la presidenta de México, el cual causó mucha controversia y le mereció una ‘cancelación’ en redes sociales. Ante los hechos, Eugenio Derbez dio su punto de vista al respecto y se expresó sobre el papel de la comedia en el México actual.

Frente a los micrófonos de los medios, Rafael Inclán opinó sobre el nuevo gobierno de México y mencionó: “Vamos a tener una ama de casa seis años”. Esto causó indignación entre los usuarios de redes sociales, quienes se le fueron encima: “La edad no le ha enseñado la prudencia”, “Da pena ajena” y “Este tipo es un patán, decrépito y misógino”.

Eugenio Derbez piensa que la comedia debe ser políticamente incorrecta

La prensa abordó a Eugenio Derbez, quien respondió con su punto de vista sobre la comedia y las cancelaciones, tal como se ve en el video publicado en el canal de Yutube ‘Qué buen chisme’: “Estamos cometiendo un error, entiendo el punto, pero la comedia es políticamente incorrecta, la comedia siempre va a pisar callos”.

“Cuando la gente te dice ‘cuéntame un chiste, pero que no ofenda’, siempre va a haber un ofendido (...), hay cosas más fuertes que otras, pero siempre estás criticando de alguna manera decente a alguien”, agregó.

También destacó la pérdida de la capacidad de los mexicanos para encontrar el lado gracioso de las situaciones: “Se me hace muy triste que ya no tengamos la capacidad de reírnos cuando éramos conocidos, sobre todo en México, por reírnos de todo y ahora resulta que ya todo es políticamente incorrecto”.

Eugenio Derbez reacciona a comentario de Rafael Inclán

Sobre lo dicho por Rafael Inclán, el comediante se limitó a hablar: “No quiero opinar porque cada vez que hablo de política se viraliza”.

Agregó que no está consciente de las palabras del actor de 83 años, sin embargo cree que se trata de un malentendido: “Ni siquiera he visto el comentario del señor Inclán, respeto mucho a nuestra presidenta, respeto mucho al señor Inclán, seguramente hubo un malentendido, un resbalón, qué sé yo, no quiero opinar de algo que no sé”.