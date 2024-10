¡Felices 60 Guillermo del Toro! ¿Sabías que el cineasta fue exorcizado por su abuela?

El director cinematográfico Guillermo del Toro cumple 60 años de edad, reconocido internacionalmente por los monstruos que habitan sus películas. Este 9 de octubre, los internautas y espectadores recordaron su gran trabajo artístico y las facetas de su vida que lo empujaron a su visión de vida, como aquel momento cuando su abuela lo exorcizó en dos ocasiones.

Guillermo del Toro y las “penitencias” de su abuela

Guillermo del Toro confesó en varias entrevistas su afición por los monstruos desde la infancia, desde los que visualizó en la televisión como en sus sueños. Además, con una familia extremadamente católica, esta atmósfera orilló al mexicano al gusto por la fantasía terrorífica.

En estas experiencias de su infancia, las que más causaron curiosidad y conmoción fueron los dos intentos de la abuela por exorcizar a Guillermo del Toro. “A mi abuela le encantaría oírme hablar de mis planes. Ya me gustaban los monstruos, desde que estaba en la cuna (...) Ella me exorcizó un par de veces, me arrojó agua bendita”, reconoció en una entrevista ante The Hollywood Reporter.

Además, en otro caso peculiar, su abuela mandaba a del Toro a la escuela con corcholatas en las botas como una manera de penitencia. “Cada noche mi abuela me repetía que pensaba que se iba a morir y yo vivía en el terror absoluto”, confesó del Toro a Leonardo García Tsao, crítico de cine mexicano que realizó un libro sobre el director.

García Tsao realizó una serie de entrevistas personales con Guillermo del Toro, revisando su filmografía y momentos clave de su vida, como las experiencias vividas con su abuela. Toda la información se plasmó en el libro biográfico “Guillermo del Toro: Su cine, su vida y sus monstruos”.

Entre sus películas más reconocidas están Hellboy, El laberinto del fauno, La forma del agua, con la que ganó el Premio Oscar a la mejor película en el año 2018, y Pinocchio, con la que gano su segundo Oscar a la mejor película de animación en 2023.