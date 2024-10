Eric del Castillo habla de su condición de salud en compañía de su hija

“No hay nada más que detenerla a base de vitaminas, pero no hay nada más qué hacer. Nunca me voy a quedar ciego, pero cuando trato de enfocar no veo, es una lesión en la mácula. No puedo leer, pero me aprendo las cosas oyéndolas. Además me apoyo de la maravilla del apuntador electrónico (cuando graba telenovelas)”, así lo afirmó el actor Eric del castillo en noviembre de 2023. Hasta ahora su diagnóstico no ha aumentado, pero los medicamentos tampoco tendrán mayor efecto.

Verónica del Castillo, en respuesta a las especulaciones sobre la salud de su padre, simplemente aclaró que su problema de visión persiste y en ocasiones del Castillo se siente impotente. A pesar de que ha tenido algunas experiencias a nivel médico, la reconocida figura de las telenovelas y el teatro sigue con el mejor ánimo.

“En ocasiones está que se siente que no puede hacer nada por sí solo, tiene que depender de alguien, pero le damos ánimo y él también nos da a nosotros”, puntualizó.

Eric del Castillo envió mensaje a su público

El artista aprovechó la presencia de los medios de comunicación para hablar sobre el mundo consternado que vivimos y a hacer conciencia sobre la importancia de los chequeos médicos.

“Cuando el cuerpo siente dolor en alguna parte, debemos ir a revisarnos, no esperemos que sea tarde”, dijo.

¿Qué es la degeneración macular?

Los expertos del Instituto Nacional de la Imagen en Estados Unidos (NEI en inglés) indican que la degeneración macular es una enfermedad irrecuperable que afecta la visión central. Surge cuando el envejecimiento deteriora la mácula, que es el segmento del ojo que regula la visión frontal y es parte de la retina. Por ende, es una de las principales razones de pérdida de la vista en personas de edad avanzada.