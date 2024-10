William Valdés nunca se pudo llevar bien con el Chef Mariano cuando estuvieron en VLA

William Valdés compartió en días recientes que nunca pudo llevarse bien con el Chef Mariano cuando trabajaron juntos en “Venga la Alegría” y, aunque afirmó que lo respeta como profesional, nunca podría llegar a ser su amigo.

El actor y conductor de origen cubano también mencionó en el podcast de Roberto Carlo, que tuvo varios roces con Ricardo Casares, sin embargo, estos se debían a que él era prácticamente su jefe, ya que formaba parte de la producción.

Por lo tanto, William Valdés cree que por eso su relación nunca llegó a ser de amigos. Caso contrario a lo que le sucedió con el Chef Mariano y del que expresó que jamás podría llegar a ser su amigo.

William Valdés dice que el Chef Mariano siempre le tiraba cuando estaban al aire

Al parecer, a William Valdés no le gustaba que el Chef Mariano siempre estuviera haciendo bromas despectivas sobre él cuando estaban al aire, y detrás de cámara apenas y le dirigía la palabra.

“No me llevé con él nunca, somos de personalidades súper diferentes, o sea, respeto su trabajo, creo que es muy bueno en lo que hace, es muy bueno en la cocina, pero simplemente no conecté con él”, empezó a explicar el conductor porque no se llevaba bien con el Chef Mariano.

Y agregó: “Todo el tiempo era como que tirándome al aire… Por eso sale el tema de que soy berrinchudo. Porque al aire hacíamos un productor disco, entonces ponías el nombre para responder preguntas como: ‘¿Quién no terminó la escuela?’ Y él era: ‘William, porque solo es bonito y eso es lo único que tiene en su vida’”.

A partir de ahí, William Valdés también empezó a meterse con él cuando estaban al aire en “Venga la Alegría”. No obstante, Roberto Carlo le comentó que su experiencia con el Chef Mariano ha sido muy diferente, a lo que el conductor le replicó que debe esperarse más tiempo, porque apenas lo va conociendo.