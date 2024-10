¿Qué es lo que ocurre? Andrea Legarreta preocupa tras pedir donadores de sangre

Andrea Legarreta, famosa personalidad de la televisión por su participación en el programa ‘Hoy’, sorprendió a sus seguidores luego de compartir una publicación para solicitar donadores de sangre del tipo A+, ya que un familiar cercano atraviesa por un momento complicado, lo cual ha generado diversas reacciones entre los usuarios.

En los últimos meses, la famosa presentadora mexicana ha atravesado por momentos complicados como parte de la pérdida de algunos seres queridos cercanos, entre ellos su mamá y su sobrino; no obstante, nuevamente lo vuelve a hacer evidente por el estado de salud delicado de la mamá de su expareja, Erik Rubín.

Erik Rubín y Andrea Legarreta. / Foto: Instagram

Andrea Legarreta preocupa tras pedir donadores de sangre

De acuerdo con información de Legarreta, Myra Milanszenko, mamá de Erik Rubín, se encuentra internada en el Instituto Cardiovascular de Puebla, espacio que está destinado a padecimientos e intervenciones en específico.

Al respecto, desde sus redes sociales la conductora de ‘Hoy’ solicitó donadores de sangre del tipo A+, mismas especificaciones que compartieron las hijas de Erik y Andrea; no obstante, evitaron entrar en detalles sobre el motivo del ingreso de la mamá del cantante.

Andrea Legarreta y Erik Rubín. Andrea Legarreta y Erik Rubín. / Foto: Instagram.

Como era de esperarse la noticia ha mantenido la atención de sus seguidores, tomando en cuenta Andrea Legarreta no acudió a la última transmisión de ‘Hoy’, por lo cual el público comienza a especular sobre la gravedad de la situación.

Andrea Legarreta asegura que ha pensado en salir del programa ‘Hoy’

Después de aproximadamente 20 años dentro del programa de Televisa, Andrea Legarreta ofreció una entrevista para ‘De Primera Mano’, en donde confesó que a lo largo de su carrera ha pensando en salir de ‘Hoy’, tomando en cuenta las polémicas y problemas que atravesó en el pasado.

“Sí he querido en algún momento, he renunciado, de hecho, en momentos que he tenido algunas situaciones complicadas, diferencias tal vez a la hora de trabajar o situaciones que no me han gustado, pero gracias a Dios se han arreglado”, dijo.

Al respecto de las críticas que han surgido por algunos aspectos de su carrera y vida pública, la presentadora de televisión comentó que tuvo que aprender a afrontar los comentarios negativos, intentando que no afecten aspectos de su vida personal, tomando en cuenta a los miembros más cercanos de su familia.

“También a lo mejor he cometido errores en la forma de expresar algo, de dar una nota o lo que sea y con el tiempo vas aprendiendo, porque al final estás ahí con una lupa. Ahora son tiempos donde hay mucha más fragilidad en el ser humano”, explicó.