Así reaccionó la hija de Susana Zabaleta al anillo que le dio Ricardo Pérez a su mamá

En los últimos días, los rumores sobre un posible compromiso entre Susana Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez han aumentado.

Todo comenzó cuando la actriz, de 59 años, asistió a un evento luciendo un llamativo anillo. Este detalle despertó las especulaciones sobre un futuro enlace matrimonial.

Aunque Susana no confirmó ni negó nada directamente, sí mencionó lo feliz que está con Ricardo, quien tiene 29 años. Esta situación desató la curiosidad de los medios, quienes no tardaron en buscar más información.

La reacción de Elisabetha Gruener ante los rumores

Ante el creciente interés por el anillo y la posibilidad de una boda, los reporteros decidieron preguntar a Elisabetha Gruener, hija de Susana Zabaleta, sobre el supuesto compromiso. En un reciente encuentro con la prensa, Elisabetha respondió con sorpresa y humor al enterarse de los rumores. “Estoy fingiendo que no me sorprende”, comentó, dejando claro que desconocía el anillo que su madre había recibido. A pesar de no tener detalles sobre el regalo, expresó su alegría por la relación de su madre con Ricardo Pérez.

Elisabetha también aprovechó la oportunidad para defender la relación de su madre, que ha sido objeto de críticas debido a la diferencia de 30 años entre Susana y Ricardo. Para ella, ver a su madre tan plena y feliz en esta etapa de su vida es algo profundamente inspirador. Mencionó que a menudo se cree que la vida y las oportunidades se acaban a cierta edad, pero que su madre le ha demostrado lo contrario, ya que sigue abierta a nuevas experiencias y relaciones.

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez parece estar basada en un fuerte respeto mutuo. Desde que hicieron pública su relación en 2023, han demostrado que su conexión va más allá de la edad. Elisabetha destacó que tanto ella como sus hermanos están felices de ver a su madre tan contenta, mostrando que el amor no tiene barreras de tiempo.