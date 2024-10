La magia de Coco regresa para celebrar el Día de Muertos

La misticidad del festejo del Día de Muertos se volverá a ver reflejada en la Plaza de Toros La México con el regreso de Coco. El año pasado se vivió una mágica fiesta, que se volverá a repetir.

“Coco: Un festival para recordar”. Se llevó a cabo por primera vez en la Ciudad de México y contó con la participación de Natalia Jiménez, Pedro Fernández, Eugenia León, Omar Chaparro, Sandra Echeverría, Sofía Garza y Oscar Jiménez. / Foto: Cortesía (Rola Entertainment)

“La cultura mexicana tiene mucho valor, gracias a sus tradiciones, como lo es el Día de Muertos, y tengo como una conexión muy especial con esa tradición como todos los mexicanos, el hecho de recordar a la gente que se nos adelantó y recordarlos con honores en una celebración en la que puedes agradecer el tiempo que compartimos con ellos en vida., se me hace algo mágico. Estoy muy feliz de ser parte de Coco en concierto: Una fiesta para recordar, muy agradecido por la invitación y emocionado, ya quiero estar ahí arriba del escenario”, señaló Mario Bautista, uno de los nuevos talentos que se une a este espectáculo.

El evento volverá a tener experiencias que encantaron el año pasado, como la ofrenda interactiva, el paso del mundo de los muertos al de los vivos, así como elementos visuales y un ballet folklórico. Además, en esta edición también se contará con la conducción de Angélica Vale. “Para mí, Coco es una película muy especial ,y más que no viviendo en México créanme que extraño mi país todos los días de mi vida y Coco hizo que mis hijos entendieran el Día de Muertos y que fuera algo mucho más especial. Estoy como pez en el agua y pensando en las caritas de mis hijos cuando vean el show en la Plaza de Toros”, señaló Vale durante la conferencia de prensa.

Chacho Gaytán también volverá a estar presente en Coco en concierto: Una fiesta para recordar, tiene a su cargo toda la parte de la dirección en la música. “La película es un es un caramelo, es un dulce la animación y no deja de estar tan actual. Es es un concierto inolvidable. Con esto no quiero decir que sea fácil, es muy complejo en los cantantes sincronizar la orquesta con el video, la iluminación, el ballet folclórico. Es una verbena popular antes de proyectar la película, durante y después. Soy muy afortunado de poder arreglar y orquestar este gran espectáculo. La gente no se lo pueden perder, y sí fueron el año pasado, tienen que regresar con más familia, porque es espectacular es para todos”, comentó el músico.

Además de Mario Bautista, entre las voces que podremos escuchar en esta celebración del Día de muertos encontramos a Natalia Lafourcade, Karol Sevilla, Camila Fernández, Carlos Gatica y Sofía Garza.

Anuncian segunda edición de “Coco en concierto: una fiesta para recordar" con Natalia Lafourcade y Camila Fernández (Foto: Getty Images.)

¿Cuándo se realizará Coco en concierto: Una fiesta para recordar?

Se llevará a cabo el 2 noviembre en la Plaza de Toros La México de la CDMX-