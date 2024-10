Exhiben audio de la hermana de Gala Montes en medio de guerra con stylist, ¿Se pasó de exigente?

El nombre de Gala Montes se volvió tendencia nacional tras un pleito con su estilista, pues la actriz argumentó que la calidad de la ropa que le ofreció no era equivalente al precio que exigía. De esta manera, se filtraron conversaciones entre Beba Montes y la stylist, lo que alimentó la polémica del conflicto.

A través de una transmisión en vivo, Gala Montes se quejó de Laura, su estilista, pues asegura que las prendas que le ofrecía eran provenientes de Shein y que estaba exigiendo mucho dinero por estas. La exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ aclaró que el problema no es la marca, sino la acción.

Por su lado, Briggitte Bozzo intercedió por Laura, incluso llamándole a Gala “malagradecida”. En un live, la venezolana explotó: “Yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es como desvalorar el trabajo de un mesero, no lo vas a tratar cu…, porque te está atendiendo, seas quien seas, seas Barack Obama, no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”.

Filtran audio de hermana de Gala Montes a su stylist

El tiktoker Axel Armijo compartió en su cuenta de TikTok evidencias de que Gala Montes se rehusó a pagar las prendas que le envió su estilista, pues estas estaban sumamente dañadas.

Además, filtró un audio en el que Beba Montes exige un “intercambio más generoso” si es que las marcas deseaban colaborar con la intérprete de ‘El Patrón’: “Gala no puede estar anunciando por una bolsa. Si de verdad quieren un anuncio, debe ser un intercambio generoso. Gala no les va a repostear únicamente por una cartera o ese tipo de cosas. Son cosas que sí valgan la pena por las que Gala hace intercambios y menciones”.

Como era de esperarse, el debate continuó en redes sociales, pues usuarios de la red social expresaron su opinión en los comentarios: “Gala y Beba son súper complicadas”, “La hermana de Gala no es buena influencia para ella”, “Gala tiene razón”, “Gala es un ‘producto’ y tiene precio, evidentemente no va a mencionar algo que no esté en el rango”, “Y para que los zapatos se despeguen en media hora, deja mucho qué desear para la marca” y “Solo ha salido gente a hablar mal de Lau, no de Gala”.