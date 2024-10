¿Gala Montes y Bárbara Islas mantuvieron una relación?, esto sabemos

Tras finalizar ‘La Casa de los Famosos’, Bárbara Islas y Gala Montes han sido muy mencionadas, captando la atención mediática por las tensiones de su relación personal, ya que se ha rumorado que pudieran tener un reencuentro muy pronto.

Según lo comentado por la Periodista de espectáculos Álex Kaffie, el productor de Televisa, Nino Canún sería la persona que se encuentra planificando este reencuentro, el cual se pudiera dar durante el programa ‘Cuéntamelo Ya!’.

Lo que se busca con esto es replicar el éxito que tuvo el encuentro de Mario Besares y Paul Stanley en el programa ‘Hoy’, con el que se alcanzó un índice de audiencia notable de 5.3 puntos.

“Nino Canún no se quiere quedar atrás de Andrea Rodríguez. Él, como productor de ‘Cuéntamelo ya!’, tiene el 70% avanzado del reencuentro entre Gala Montes y Bárbara Islas (...) también codicia una audiencia poderosa”.

¿Gala montés y Bárbara islas mantuvieron una relación amorosa?

Varios rumores han surgido desde el momento en el que Gala Montes entró a ‘La Casa de los Famosos’, pues públicamente expresó su cariño por Bárbara Islas antes de ingresar al Reality show, sugiriendo que se encontraban en una relación que iba más allá de una amistad.

“Siento un gran cariño por Bárbara Islas y hemos estado saliendo un tiempo”, dijo gala un poco antes de entrar a la casa

No obstante, Bárbara aclaró un poco después que ella admiraba mucho el trabajo que gala ha realizado. “No, no, para nada, miren, la verdad es una chava que yo admiro muchísimo, ‘Vivir de amor’ estuvo padrísimo, como yo lo platiqué en algún momento (...) fue un gran apoyo cuando lo de mi mamá del cáncer, como saben, falleció hace añito y medio. Le deseo lo mejor”.

Todo esto hizo que se generarán diversos comentarios en redes sociales y, de hecho, muchos de los usuarios acusaban a montes de presionar a Bárbara para “Salir del clóset”. Asimismo, Gala defendió su postura y afirmó que ya había discutido junto a Bárbara el tema y que su intención no era presionar a nadie.

Por su parte, Bárbara fue cuestionada por los medios de comunicación nuevamente sobre el tema y esta afirmó que la situación era un poco complicada y que se sentía lastimada por lo ocurrido recientemente, es decir la presunta deslealtad de gala al revelar su relación

“Es una situación muy complicada porque es una persona que admiro mucho, que quiero mucho, la gente lo sabe, le brindé toda mi amistad, todo mi cariño, entonces claro que estoy lastimada, claro que estoy dolida, y he puesto escenarios de repente en mi cabeza”.