Michelle Renaud muestra un radical cambio de look y explica lo complejo que ha sido atravesar el posparto

Michelle Renaud dio la bienvenida a su primer hijo con Matías Novoa (segundo en total) el pasado 28 de junio de este mismo 2024. Poco más de tres meses después abre su corazón para contarle a sus fans lo complicado y difícil que ha sido esta etapa posparto. Además, mostró un radical cambio de look con el que destacó en sus redes sociales.

Días después de que nació Milo, Michelle Renaud se hizo un cariñito en el salón de belleza. Abandonó el rubio de sus californianas y se tiñó con un color oscuro, para darle un refresh a su imagen.

En sus redes sociales muestra como poco a poco regresa a sus rutinas diarias de ejercicios, siempre involucrando al nuevo integrante de la familia.

Pero aunque se muestre muy activa y no registre ningún problema de salud, apenas han pasado poco más de tres meses de su trabajo de parto. Es normal que las cosas se puedan complicar.

Es por eso que acudió a sus redes sociales para desahogarse de lo que ha vivido los últimos días con su proceso de posparto. El extenso mensaje, que les compartimos a continuación, lo acompañó de una foto en la que ahora muestra que tiene flequillo.

“Qué duro es el posparto y qué duro trabajar a dos meses de dar a luz. A veces las hormonas se me suben a la cabeza y lloro, pero después veo a mis hermosos bebés, a mi esposo, a mi familia, y mis primos me apapachan... y regresa la luz. Un día a la vez. P.D.: ¿serán las hormonas, el no dormir o los llamados nocturnos? Pero quería ser mamá, esposa y actriz todo al mismo tiempo. ¿Qué onda con las hormonas cuando se alborotan? ¿Cómo las controlan? Un día te sientes en Disney y al otro no sabes ni quién eres”, escribió la actriz de 36 años.