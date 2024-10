Fallece Rudy Márquez, famoso cantante que habría solicitado la eutanasia

Rudy Márquez, reconocido cantante venezolano, falleció este miércoles 9 de octubre luego de una larga lucha contra el cáncer de páncreas, mismo padecimiento que lo habría llevado a tomar la decisión de solicitar la eutanasia, así lo dieron a conocer diversos medios.

Fue a través de un comunicado que la familia del músico dio a conocer detalles sobre su deceso y la larga lucha que enfrentó contra el cáncer de páncreas.

“Con profunda tristeza les anunciamos que el día de hoy, miércoles 09 de Octubre de 2024, nuestro querido Rudy Márquez falleció en la ciudad de Medellín, Colombia, tras librar una dura batalla contra el cáncer. En todo momento estuvo en compañía de sus familiares cercanos. Quienes lo llenaron de alegría y amor hasta el último minuto de su vida. A pesar de su partida física, estamos seguros que su música seguirá vigente, ya que se han convertido en clásicos que perdurarán en la memoria y en el corazón de toda su fanaticada”.

Asimismo, Rudy Márquez habría compartió su último mensaje desde una publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram, haciendo evidente su agradecimiento a la gente que estuvo cerca y a sus fanáticos que apoyaron su carrera.

“Con el corazón lleno de gratitud, me despido de este mundo, pero no sin antes agradecer a todas las personas que hicieron posible el camino de Rudy Márquez”. Además agregó, “Gracias infinitas a mis fans y seguidores. Ustedes fueron el latido constante que mantuvo viva mi música. Hoy les digo que, mientras mi música siga sonando, Rudy Márquez no morirá. Hagamos de esta obra algo eterno, porque en cada acorde y cada letra, seguiré viviendo. Gracias por todo”.

¿Quién era Rudy Márquez famoso cantante que habría solicitado la eutanasia?

Rudy Márquez se interesó a temprana edad por la música, por lo cual comenzó con su carrera artística dentro de la agrupación Los Dangers y Los Impala, no obstante, poco después inició como solista, destacando por temas como “Sombras”, “Mi pequeño amor”, “Ella no volvió”, “Mi Cariño”, entre otros.

Al respecto de los detalles sobre la causa de muerte del músico, se dio a conocer que poco después presentar algunos malestares, Rudy Márquez se sometió a una serie de estudios, con los cuales descubrió que tenía cáncer de páncreas, el cual hizo metástasis en algunos órganos de su cuerpo, por lo cual surgió el rumores sobre que el cantante habría tomado la decisión de realizarse la eutanasia.