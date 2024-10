Antonio GF demuestra su versatilidad con el lanzamiento de “XQ NO ME SUELTAS”

Antonio GF, cantante, productor musical, multi instrumentista y compositor, ha forjado una exitosa carrera dentro de la industria musical desde su participación en la segunda temporada de ‘La Voz Ecuador’, hasta el punto de colaborar para producciones de artistas Alex Ubago, Paty Cantú, y Equlivre; no obstante, este 2024 se encuentra enfocado en su proyecto solitario para seguir potenciando su legado, especialmente con el lanzamiento de “Xq no me sueltas”.

“Xq no me sueltas” es un tema de género tropical house, escrita e interpretada por Antonio GF y Apoloizzy, que en su letra exploran la compleja dinámica de un amor no correspondido, donde surge esa lucha interna entre el anhelo de seguir, y la necesidad de una separación. En su melodía moderna el sencillo contiene elementos del urban-pop, electrónica, y balada romántica.

Como parte de su último lanzamiento y de sus próximos proyectos musicales, Antonio GF habló con Publimetro sobre el momento que experimenta en su carrera, tomando en cuenta la variedad de propuestas que han surgido.

¿Cómo te sientes por el lanzamiento de un tema tan diferente en tu carrera?

“Ha sido una exploración musical, porque no sabía que me gustaba. Esta vez es la primera canción que hago algo de electro pop, también pero más urbano, más como latin pop, más onda latina. Digamos que fue explorar un poquito sobre lo que me gustaba, sobre lo que podría gustarme para el futuro en mi carrera”.

¿Cómo fue el proceso creativo para este tema?

“Este tema surgió mientras estaba de vacaciones en Ecuador porque uno de mis mejores amigos que se llama Diego Apolo y llegó a mi casa a visitarme porque nos llevamos muy bien y me trajo su historia de amor, yo era el psicólogo, me empezó a contar y yo luego me senté en el piano, entonces empezamos a tocar y cuando me di cuenta ya estaba completa. De una balada se transformó algo más electro pop y ya con con la producción quedó así como una balada urbana electrónica pop”.

Antonio GF demuestra su versatilidad con el lanzamiento de “XQ NO ME SUELTAS” (Foto: Cortesía)

¿Qué significa este lanzamiento en tu carrera?

“Significa la primera colaboración que hago con una persona que quiero mucho, que es uno de mis mejores amigos. Entonces fue una experiencia muy bonita porque hemos sido amigos desde que tengo yo unos 14 años”.

¿Qué más te gustaría seguir explorando en tu carrera?

“Me he dado cuenta del camino que quiero tomar en la música y de lo que soy capaz de hacer, porque anteriormente estaba haciendo electrónica rock y en inglés en Los Ángeles, yo me fui principalmente porque quería hacer más música en inglés, pero cuando llegué en el 2022 me di cuenta que me gusta mucho más la música latina, entonces empecé a mezclar ambas y empecé a tener mucha influencia en Los Ángeles de la cultura mexicana, entonces quiero seguir por ahí”.

¿Qué más viene para ti en este 2024?

“Viene una canción para finales de octubre, también tengo una canción urbana, que es una canción netamente urbana latin pop, entonces esa canción va a salir también en noviembre, pero en general podría decir que viene mucha música”.