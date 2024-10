Desde la intimidad, Joy celebra la libertad de amar con canción escrita para su esposa

Jesse & Joy son un dueto que no solo hace música para complacer a los fans o por buscar más éxito o fama. Los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta también usan su música para apoyar causas sociales. “Hemos podido levantar la voz para los inmigrantes en Estados Unidos, también por los animales, además he podido usar mi voz para atraer atención a causas que a mí me importan siendo miembro de la comunidad LGBT+”, explicó Joy en entrevista con Publimetro.

El día de hoy (11 de octubre), es importante para el dúo, quien estrena su canción Cuando estamos solas, pero es aún más especial para la cantante, ya que este lanzamiento llega el Día nacional para salir del armario (National Coming Out Day).

“El tema lo escribí en pandemia y la razón fue porque parecía que el mundo se iba a acabar y no estaba haciendo música pensando en que la iba a compartir, porque la verdad no sabía si iba a regresar a los escenarios. Entonces, en ese momento fue como regresar a mí, en el sentido de cuando escribí las primeras canciones en mi vida, pues no las escribes pensando que las vas a compartir al mundo” explicó la Joy, y agregó:

Aunque no fue planeado, la canción encontró su fecha de estreno el Día nacional para salir del armario. “Yo quiero que mis hijos crezcan sabiendo que estamos orgullosas de quienes somos, del tipo de familia que ellos tienen, y de lo importante que es la visibilidad, la representación, lo importante que es ver a algún referente que a ti te guste y decir quizás yo puedo tener lo mismo. En una fecha como National Coming Out Day, que en lo profundo de mi ser quisiera que este día no existiera, espero que un día no tenga que ser importante el momento de tener que salir del clóset. Es una canción que la puedes dedicar en cualquier otro día del año, pues es buen pretexto que llegue hoy. Creo que es una canción que celebra el amor real, el amor, el amor puro, consensuado, simplemente un amor libre”, contó la compositora.

A Joy ya tampoco le preocupa sentirse vulnerable al mostrar sus sentimientos, ”escribí esta canción de un lugar tan honesto, en el que la intención es que sola le escuchara mi esposa. Pero de pronto me doy cuenta que hay mucho activismo en el arte, y por qué no a través de la música también también seguir empujando. Personalmente como mujer de la comunidad, creo que ya no tengo miedo a ser vulnerable, hay nervios por la canción, no te voy a decir que no, pero también me parece que es muy bonito poder mostrar algo tan real que conecte”.

Joy siempre se ha sentido apoyada por su hermano Jesse en las causas que quiere defender.

Joy vivió su propio proceso de salir del clóset, situación con la que aprendió todos los procesos que ello conlleva. “Todo está en la sanidad mental, y cuando estás en un conflicto de quién eres hay ansiedad. Y creo que viene a mí la palabra aceptación, es una palabra que me puede causar ruido porque creo que la aceptación solo tiene que ser personal. Entonces cuando tú hablas de esa aceptación personal, la ansiedad que traes se empieza a calmar. Para mí no se trata de etiquetas y de nada más hacer una cosa, veo la sexualidad como algo muy fluido y no hay etiquetas”, explicó.

La cantante agregó que el mejor consejo que puede darle a las personas que pasen por ese proceso, es ser inteligente de quien se rodea. “Debes tener a la gente correcta, porque a lo mejor el ruido que está llegando, no viene tanto de ti, sino de los que tienes alrededor. Necesitas buscar un entorno saludable un entorno sano”.

También recalcó que eso es lo más importante para poder encontrar a la persona que te acompañe en la vida. “Empezando a cambiar eso, encuentra paz y claridad, no la vas a tener de un de un día para otro, pero a eso le llamo fluidez, porque es algo que va cambiando por toda la vida. Hay gente que tiene la dicha y la suerte de encontrar una persona con quien se ama profundamente y tienen una conexión, y a lo mejor es algo que no está destinado a durar para toda la vida, pero vive ese amor, como lo puedas vivir sano y libre que te dé y le des lo que le tengas que dar y si de pronto viene otro, amor, que te va a tocar, te va a tocar. Yo no sé en mi caso. El amor toca mi puerta cuando yo tenía 25 y lo sigo viviendo al día de hoy”.