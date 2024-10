La predicción de Mhoni Vidente de ‘La Casa de los Famosos’ que afirman “no se cumplirá”

En la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” muchos patrocinadores decidieron retirarse debido a la violencia verbal que ejercían algunos participantes dentro de ella, y Mhoni Vidente afirmó en una predicción que no harían otra temporada.

De hecho, en varios medios se llegó a especular que Televisa estaba considerando seriamente cancelar su programa estrella porque habría perdido millones con la retirada de patrocinio.

Entonces, en una de sus acostumbradas predicciones, Mhoni Vidente afirmó que la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” no se realizará, ya que la televisora de San Ángel no se atrevería a volver a perder dinero.

¿La Casa de los Famosos México tendrá otra temporada?

Hasta los momentos, no se ha confirmado que habrá una tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”, sin embargo, cuando La Jefa se despidió por este año, prometió regresar el siguiente.

Asimismo, a pesar de las controversias que hubo en el reality show, a Televisa le fue muy bien en rating, por lo que las pérdidas, al final, pudieron no haber sido tan grandes como se llegó a especular.

Aparte, está el hecho de que las más recientes predicciones de Mhoni Vidente, y las no tan recientes, no se suelen cumplir y hasta parece que ocurre lo contrario, así que el que ella haya dicho que no habrá, podría significar que en realidad se harán muchas temporadas de “La Casa de los Famosos México”.

Por otro lado, los fans de Karime Pindter se encuentran preocupados porque se había rumoreado que ella sería la sustituta de Paola Rojas en “Netas Divinas” y la pitonisa auguró que así será, por lo que creen que acepte estar en ese programa.