Sabine Moussier rompe en llanto al revelar terrible diagnóstico médico

Sabine Moussier hizo una preocupante revelación en un capítulo de la tercera temporada de ‘Secretos de Villanas’, pues la actriz compartió un fuerte diagnóstico médico que podría cambiar su vida para siempre.

La exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ se decidió a hacer un anuncio importante frente a las cámaras y sus compañeras del reality show ‘Secretos de Villanas 3′: “Me encantaría compartir algo con ustedes, que ojalá sirva para que esto mejore y que sepamos que estamos aquí hoy, mañana quién sabe”.

De esta manera, confesó que tras visitar varios médicos especialistas, consiguió un diagnóstico no muy favorable: “He estado viendo doctores, neurólogos, reumatólogos. Saben que me he estado rompiendo toda poco a poco; Yo no sabía si era la caída de una alberca o qué es. Ahorita estoy a la mitad de varios diagnósticos, uno es algo neurológico o reumatológico donde me tienen que sacar biopsias, y el otro es esclerosis múltiple”.

Otras actrices que forman parte del reality reaccionaron con sorpresa ante la noticia, por lo que Sabine procedió a explicar qué fue lo que detonó su visita al doctor: “Hace como un año, se me empieza a poner el cuello tieso, yo no entendía. Empiezo a sentir como dormido, entumido y como hormigueo en las manos, pero unas sensaciones distintas. Le llamo a mi hermano y me dice ‘vete al hospital ahorita’”.

¿Qué es la esclerosis múltiple, enfermedad que podría tener Sabine Moussier?

Según las palabras de la misma Sabine, la esclerosis múltiple es: “Una enfermedad que ataca al sistema nervioso y a la médula espinal. Vienen muchos síntomas distintos, desde que empiezas a ver doble, falta de visión de un lado, debilidad, mucho dolor”.

El portal web especializado ‘MediPlus’, señala que la esclerosis múltiple afecta con mayor frecuencia a mujeres entre los 20 y 40 años de edad. Cabe destacar que esta enfermedad no tiene cura, pero sí tratamientos que pueden aminorar los síntomas.

Para concluir, Sabine sentenció: “Lo único que le pido a Dios es que me deje estar entera y fuerte para mis hijos, para mi madre, para que a mis hijos nunca les falte una madre que pueda valerse por sí misma. Ellos también son mi motivación, porque gracias a ellos yo me levanto”.