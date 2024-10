Alejandro Fernández apadrinará estreno de Paola Rojas en Imagen Televisión; ¿volverá a vetarlo Televisa?

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Este lunes Paola Rojas debutará oficialmente en la filas de Imagen Televisión luego de haber sido fichada por la empresa de Olegario Vázquez Aldir para encabezar su noticiario ‘De Pisa Y Corre’.

El pasado 5 de octubre, Nacho Lozano titular del espacio informó a la audiencia que dejaría el matutino pero que se encontraría muy pronto con el público del canal.

Esta semana se confirmó que Nacho será el nuevo titular del noticiario nocturno de Grupo Imagen a partir del 21 de octubre a las 22:30 horas, luego de que Ciro Gómez Leyva finalice las transmisiones de su espacio el jueves 17 de octubre, fecha en que la televisora alcanzará 8 años al aire.

Padrino de lujo

A unas horas de que se estrene DPC con Paola Rojas se ha dado a conocer que la periodista tendrá un padrino de lujo en su primera emisión.

De acuerdo con el comentarista de espectáculos Álex Kaffie será el cantante Alejandro Fernández el primer invitado de Paola Rojas en Imagen Televisión con lo cual busca obtener la mayor cantidad de audiencia para el canal 3.

Kaffie también criticó que Alejandro acepte participar en noticiarios al igual que otros famosos como Diego Luna, Anahí y Shakira quienes solo dan entrevistas a los noticiarios serios y menosprecian a los programas de entretenimiento.

A través de sus redes sociales Paola compartió que acompañó el sábado pasado al Potrillo y a su hijo Álex Fernández en el palenque de Pachuca, Hidalgo.

¿Lo vetará Televisa?

En febrero de este año Alejandro Fernández volvió a aparecer en los programas de Televisa luego de dos años sin ser entrevistado en la televisora por el conflicto que desató la serie no autorizada de Vicente Fernández que produjo Televisa.

Y por la que los familiares de Alejandro iniciaron acciones legales en contra de la televisora ocasionando que no hablaran de ellos hasta el pasado mes de febrero cuando acudió a Noticieros Televisa acompañado de su hija Camila.

Cabe mencionar que el nombre de la periodista Paola Rojas quedo bloqueado de la televisora luego de que aceptara la propuesta de Imagen.

Como parte del castigo fue sacada del programa Netas Divinas de Unicable sin darle oportunidad de despedirse de la audiencia.