Ben Affleck le responde a Jennifer Lopez tras hablar por primera vez de su divorcio

Jennifer Lopez y Ben Affleck asisten a una función especial de "Marry Me", el 8 de febrero de 2022, en el DGA Theater de Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

Jennifer Lopez fue la primera en romper el silencio sobre su fallido matrimonio con Ben Affleck. Apenas un mes y medio después de haber solicitado el divorcio, la cantante y actriz de 55 años habló abiertamente sobre la ruptura con el actor.

Las declaraciones de Jennifer, reseñadas el viernes pasado a nivel mundial, tuvieron repercusión en Ben, quien quedó sorprendido de que su exesposa hablara tan pronto del divorcio, que la misma JLo solicitó el 20 de agosto de este año.

Una fuente cercana a Ben Affleck, consultada por el medio británico Daily Mail, dijo que el actor está consciente de que Jennifer Lopez hablará siempre de lo que fue la relación de ambos, a pesar de que a él le hubiese gustado que se mantuviera en privado. Sin embargo, sabe que no lo puede evitar.

“Ben sabe que ella hablará de la ruptura para siempre. Le gustaría que ella no hablara de eso, pero siente que siempre lo hará”, dijo la fuente, según la revista Quién.

La misma fuente dijo que Ben se sorprendió cuando vio que la noticia de Jennifer Lopez hablando del divorcio se convirtió en tendencias desde el jueves pasado.

“No recibió un aviso de que ella iba a hablar sobre su relación, pero asumió que eventualmente sucedería. (Las rupturas) son parte de su vida tanto como cualquier otra cosa, nunca se va a alejar de ella”, habría dicho Ben, según la fuente cercana al actor.

¿Qué había dicho Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez habló en una charla grabada con el comediante Nikki Glaser. Allí desahogó sus sentimientos con respecto al divorcio de Ben Affleck.

“Cuando te sientas en esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como decir: ‘En realidad, soy capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma’. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que encontrar la felicidad en mí misma”, dijo JLo.

Asimismo, admite que la soltería es para ella “nuevo territorio” y al mismo tiempo puede ser “solitario, desconocido, aterrador, triste y desesperado”. Sin embargo dice que “estar en una relación no me define. (La separación) era exactamente lo que ella necesitaba”, destacó.