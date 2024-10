“Fue mi mayor aprendizaje”: Mario Bezares habla de la mejor lección que se llevó de La Casa de los Famosos México

Han pasado dos semanas del final de La Casa de los Famosos México 2. Todos los habitantes; los queridos, los odiados y los polémicos, están enfocados en sus proyectos profesionales, dejando atrás el reality show de Televisa.

Sin embargo, Mario Bezares como figura de ganador, suele estar más ligado al show, y cada cierto tiempo ofrece una entrevista en la que revela detalles y secretos que las cámaras no captaron.

En una reciente entrevista, el comediante y presentador decidió ser mucho más profundo y habló sobre el máximo aprendizaje que le dejó estar 10 semanas encerrado con un grupo de personas, con el que nunca había compartido ese nivel de intimidad.

Para Mario Bezares hay un antes y un después de La Casa de los Famosos México y hay una etapa de su vida en la que jamás volverá a ser el mismo.

“El ser tolerante. En ciertos modos me volví más tolerante. Porque había situaciones del comportamiento que excedían el no salir de mis cabales. Porque había muchas cosas que no aceptaba y no me gustaban, y mejor me quedaba callado porque entonces sí iba a haber conflicto… Mejor me retiraba y trataba de buscar otra manera de ocuparme”, dijo Mayito en una entrevista con La Cueva de Álvaro, según reseña TV y Novelas.