Los Ruiz Lara, una historia de trabajo y amor en medio de la guerra que marcó la televisión

En muchas ocasiones, la televisión se convierte en una ventana de lo que ocurre en el mundo, pero más allá de ser un medio de entretenimiento, se vuelve testigo de historias de vida que marcan a la audiencia como la que vivieron Los Ruiz Lara.

Roberto Ruiz, conductor y periodista de Fuerza Informativa Azteca, estuvo durante diez días en cobertura desde Israel en medio de la guerra contra Hamás en Líbano y Hamás en la Franja de Gaza. Mientras, que Christian Lara, conductora, periodista y esposa, tuvo que enfrentar momentos difíciles en los enlaces en vivo y mantener la ecuanimidad frente a la pantalla al escuchar las alarmas de bombardeo.

Roberto Ruiz y Christian Lara, una historia en medio de la guerra, el trabajo y la familia (Foto: Cortesía)

“Iba a lo del aniversario de un ataque masivo durante festival de música en Israel, que fue el 7 de octubre de 2023. La cobertura era para la conmemoración de un año del ataque, que era el inicio de Guerra contra Hamás; justo el segundo o tercer día que estaba ahí, otro lobo solitario, como le dicen en términos de terrorista, empezó a disparar en contra de todos y mató a una chavita de 22 años que era miembro de las reservistas y del ejército, eso fue el inicio”, señaló el periodista.

Los Ruiz Lara como son llamados en TV Azteca cumplirán 15 años de casados, el próximo 27 de marzo de 2025; además un año y medio en el noticiero Hechos.

“Tenemos tres hijos: Constanza, Roberto, y Renata. Él es de Guadalajara, yo soy de aquí (Ciudad de México). En este proyecto Hechos, vamos por un año y medio”, compartió Christian Lara. “Hemos trabajado juntos desde Azteca América. Desde entonces éramos amigos, pero él tenía a su novia y yo tenía a mi novio. Pasaron proyectos y bueno como dicen, el amor es de repente inesperado en situaciones, ¿no?, porque puedes conocerlo de mil años y comenzar una historia de amor reciente”, dijo la conductora.

Roberto Ruiz habló de este infierno que se vive en Medio Oriente, “siempre estuve consciente de dividir el trabajo y el periodismo para hacer un buen trabajo, esa es mi intención y siempre lo será. Y el otro, de estar seguro que podía regresar completo como me lo pidió la señora (Christian), porque ella me dijo: ‘quiero que regreses y regreses completo’”.

Para la conductora fueron días difíciles, “estaba muy tranquila hasta que justamente comenzaron estos bombardeos días antes de que él volara y entonces le empezaron a marcar y a decir, oye, hay cambios de vuelos porque ya cerraron el espacio aéreo, porque ahorita está vulnerable la situación, están en las alertas. Entonces ahí sí empecé, o sea, sí, sinceramente, pues me empecé a poner como un poquito más nerviosa y hasta le pregunté dos veces: ‘¿Estás seguro de que quieres ir?’. Y él, sí quiero ir. Le dije, bueno, pues tú sabes hasta dónde y confío plenamente en que, pues, sabrás medir la situación perfectamente”.

<i>“Yo desde el lado de esposa y de mamá, es imposible que no pienses que va a una zona de conflicto donde puede haber riesgos. Y ahí es donde empecé a ponerme un poquito nerviosa, pero tranquila. Y ya después, pues su viaje empezó como a tener complicaciones porque primero se iba en la mañana, luego se lo cambiaron y era todo muy estresante”.</i> — Christian Lara

El periodista reveló que su mayor miedo fue cómo le iba a platicar eso a sus hijos Roberto y Renata, porque Constanza es más grande y entiende el escenario.

“Me llevé su celular y de repente le pasé una de las fotografías que yo tomaba, nada gráfico y me decía: ‘papá, ¿qué está pasando?’. ¿Cómo le acercas la realidad de algo tan delicado como la guerra? Hasta ahora, no me han cuestionado tanto, pero no he tenido tanto chance de platicar con ellos”, añadió Roberto.

<i>“Yo fui medido en el sentido de no arriesgarme más de lo que representa estar en una zona de guerra, eso es parte de lo que pienso para tratar de dar mis reflexiones que aún todavía no están muy claras. Han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que hay que procesarlas”.</i> — Roberto Ruiz

Regreso a México

Roberto Ruiz se encuentra en un periodo de adaptación tras los días en Israel, pero Christan confesó cómo viven esta situación como pareja.

“Para él fue una experiencia muy importante, un parteagüas en su carrera y muy cañona. Yo sí quiero decir que estoy muy orgullosa, porque además como periodista sé lo que eso significa a nivel profesional. Como pareja nos fortalece. Es difícil, sí, a nivel familiar porque, pues mientras él trabaja y se lleva la carga de chamba, pues acá también se queda el día a día con los niños y con la dinámica”, añadió la conductora.

Al final de la charla, la pareja que estaba sentada en un reducido espacio, pero sin dejar de mirarse se dedicaron una emotivas palabras.

“Fue una cobertura perfecta desde mi punto de vista, porque supo hacer las cosas muy bien, siempre de manera muy objetiva porque tiene una pasión muy grande y qué padre que tengas una pasión tan fuerte por lo que haces. Me encanta que los niños estén orgullosos de ti, qué padre que lo hiciste y qué bueno que lo puedas volver a repetir”, fueron las palabra de Christian.

Mientras que Roberto le dedicó el siguiente mensaje, “gracias por apoyarme siempre, darme esa oportunidad y seguir con proyectos familiares importantes, gracias”, para terminar la entrevista con un beso.

Los Ruiz Lara, una historia de amor en medio de la guerra (Foto: Cortesía)

