Jessie Cervantes revela todos los detalles del Festival Multiverso

El Festival Multiverso, vuelve a la Ciudad de México y, por tercer año consecutivo, La Mejor FM y Exa FM están listos para superar las ediciones de años anteriores

“Es la consolidación de un evento, de un festival, que surgió producto del parón que nos dio la pandemia en 2021. Lo hicimos realidad en el 2022 y este año es su tercera edición. El Parque Bicentenario nos abre de nuevo sus puertas, vamos a estar ahí 19 de octubre. El evento empieza a las 4 de la tarde, son 25 artistas los que van a estar ahí, el último artista confirmado fue Lenny Tavárez y esperamos más confirmaciones”, explicó a Publimetro el Director de Marketing y contenidos en MVS Radio, Jessie Cervantes.

El también locutor, detalló, “ahora es un escenario dual. Teníamos dos escenarios, pero ahora los vamos a juntar en una estructura que va a tener unos 80 mil metros de ancho y 25 metros de alto, con tres pantallas exteriores de última generación. Estamos muy emocionados de que la gente nos va a ver de nuevo la cara, pues en la radio no tenemos la oportunidad de vernos, ahora, con esos festivales nos encontramos y eso es maravilloso para nosotros”.

Cervantes., además habló sobre cuál ha sido su mayor aprendizaje al realizar el Festival Multiverso. “Lo que más me deja siempre, es la emoción de la gente. Cada artista, cada promoción, el hacer las campañas, el crear un producto, marca para mí, la oportunidad, de la mano de la compañía, de seguir construyendo sueños. Hoy EXA, es una marca sólida de entretenimiento. Tengo prácticamente 25 años en la compañía, desde que nació EXA y tuve la oportunidad de darle forma al concierto EXA, en su momento al Rock en EXA y ahora este festival, en un parque público abierto con dos escenarios. Es estar siempre consciente que por los sueños se trabaja, que los sueños deben ir acompañados de una perfecta planeación de objetivos muy claros muy firmes de un equipo de observación, de constante aprendizaje, de no parar nunca de aprender y de aprender de todos, a los nuevos, a los viejos, a los que saben y a los que están por por saber. Uno debe estar siempre muy receptivo y empático con todo lo que te llega. No he dejado de aprender y seguiré aprendiendo constantemente, y más ahora con esta andanada digital que nos llegó, nos tiene aprendiendo diario”, expresó Cervantes.

El Director de Marketing y contenidos en MVS Radio, también hizo referencia a los retos con los que se ha topado al organizar esta edición del Festival Multiverso. “Una de las cosas claves es que actualmente estamos sobrepoblados de festivales, a pesar de que nosotros somos un festival gratuito, pues ahora los artistas tienen opciones por todos lados, opciones donde cobran bieny pueden recorrer todo el país. Creo que es lo más difícil de cada año, es que los artistas sigan confiando y sigan yendo a los eventos”.

Este evento organizado en conjunto por La Mejor FM y Exa FM, llevas meses de trabajo, para este 2024, comenzaron a planearlo desde enero. Cabe destacar que los boletos para el Multiverso son gratis y se pueden conseguir siguiendo a ambas estaciones de radio, donde les dan los puntos donde los estarán obsequiando.

Conoce el cartel del Festival Colgate Multiverso 2024

Pepe Aguilar

Bellakath

Luis Ángel “El Flaco”

Lupillo Rivera

El Tri

María José

JNS

Josi Cuen

Sabino

Los Buitres

Kevin AMF

¿Cuándo será el Festival Colgate Multiverso 2024?

El Festival Colgate Multiverso 2024 se celebrará el sábado 19 de octubre en el icónico Parque Bicentenario, ubicado en Av. 5 de Mayo 290, Refinería 18 de Marzo, Miguel Hidalgo, CDMX.